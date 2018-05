Csodálatosan hátborzongató a Kilauea - Törékeny az ember kapcsolata a természettel, amikor tombol a tűzhányó

Kockáztatnak, mert az otthonuk



Jelenleg több mint 700 millióan élnek 100 méteres körzetében egy olyan vulkánnak, ami kitörhet. Ez a Föld lakosságának 10 százalékát jelenti. De ennek számtalan oka lehet, és nem lehet azt mondani, hogy abszolút felelőtlenség. Hiszen a vulkánok közelében kiváló a talaj, a turizmus vonzza a pénzt, stb.

Csordogáló lávató

Fotó: MTI

Boldog, laza emberek

Eddig is működött

Tudták, hogy megtörténik

A kertben hasad fel a föld

Turistacsalogató, de veszélyforrás



A vulkánkitörést tisztes távolságból meg lehet figyelni, és ez vonzza is a turistákat, hiszen látványos, szemet gyönyörködtető jelenség, de nagyfokú elővigyázatosságot feltételez. Az is különleges, heves reakciókat vált ki, amikor a lávatömeg beömlik az óceán vizébe: az 1000 Celsius-fokos izzó kőzetolvadék találkozik a hideg (15-20 Celsius-fokos) vízzel. Az izzó láva annyira túlhevíti az óceán vizét, hogy az hirtelen gőzzé alakul, közben számos reakció lezajlik. Az egyik: a tengervízben oldott klórtartalom reakcióba lép a hidrogénnel, és sósavgázzá alakul. Irritálja a szemet, a bőrt, belélegezve káros hatású a tüdőre. De a vízfelszínen látható felforrósodott vízgőzfelhő is számos veszélyt tartalmaz. Például nagy mennyiségben vannak benne a lávából származó pici kőzet üvegszilánkok – tudjuk meg Harangi Szabolcstól.

– A hawaii Nagy Szigeten, ahol én is éltem, ott Pelét, a tűzistennőt tisztelik a helybeliek. Főleg az őslakosok. Úgy hiszik, ő teremtette ezt a szigetet – meséli Réder Zsófia geológus, akit a május eleje óta egyre erősebb Kilauea-vulkán tevékenységéről kérdeztünk. A hawaii hitvilággal kapcsolatban egy saját tapasztalatot is megosztott: – Mikor annak idején haza készülődtem (önkéntesként dolgozott kint a hawaii Nagy Szigeten – a szerk.), a főnököm azt mondta, ha szeretnék valamilyen kőzetet magammal hozni emlékbe, valamit fel kell cserébe ajánlanom az istennőnek. Az itt élők ugyanis a mai napig tartják, ha felajánlanak neki ételt, tárgyakat, pénzt, és ezt különböző helyeken leteszik egy ima kíséretében, jóban lesznek. A jelenlegi helyzetet is neki tulajdonítják: biztosan bosszús, ezért tört ki a vulkán.Számos család számára – amelyeknek elvitte a házát a lávafolyam, vagy nem pusztította el, de elvágta az útjukat attól – tragédia a természeti jelenség, viszont sokan egyben csodálatosnak is látják. – Azt gondolom, hogy most a tudósok kicsit „boldogok", hiszen őket a tudásvágy hajtja, ilyenkor rengeteg adatot gyűjthetnek, élesben látják, hogyan működik a föld belülről – mutat rá Zsófia. Elárulta, olyan ismerőse is van, aki egyszer már elköltözött a Nagy Szigetről, de egyszerűen nem tudott a vulkán nélkül élni, így visszatelepült. Zsófia is megkérdezte már régi munkatársait, tudnak-e segíteni, mert szívesen odamenne, és megnézné a Kilaueát. – A hawaii obszervatóriumban dolgoztam – azt most teljesen evakuálni kellett. Sokan otthonról végzik a munkájukat, mások Hilo városában, az egyetemre tették át a székhelyüket. Annak idején a főnököm azt mondta, ő akkor megy nyugdíjba, ha még egyszer kitör a Manua Loa. Nem tudom, most hogyan érez, hogy a másik vulkán kitört... – mondja Réder Zsófia.– A napokban beszéltem néhány volt kollégámmal az obszervatóriumból, a szavaikból úgy éreztem, hogy talán még ők sem számítottak ilyen intenzív vulkáni tevékenységre. Ennek ellenére profin fel voltak készülve az eseményekre, hiszen ha jól tudom, haláleset nem történt. A világ számos obszervatóriumából, Alaszkából, a Yellowstone-ból, Kaliforniából mentek segíteni. Az ott élők mentalitása is egészen más, mint sok nyugati emberé. Valahogy annyira ragaszkodnak az otthonukhoz, hogy még a vulkánveszély sem akkora gond, hogy elhagyják azt. Nem tudom, hogy egy-egy tragédiát hogyan élnek meg, de tapasztaltam, hogy ők végtelenül kedves, boldog, mosolygós, laza emberek. Mindenhez pozitívan állnak. Kinyitják az üzleteket, amikor kinyitják, bezárják, amikor bezárják – nem görcsölnek ezen – mutat rá a geológus.– A Kilauea tűzhányó 1983. január 3-a óta folyamatosan aktív. Jelenleg a leghosszabb ideje működésben lévő vulkán a Földön – nap mint nap észlelhető az aktivitása. De ez egy kicsit más vulkán, mint a többi – kezdi magyarázni Harangi Szabolcs. Az MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport vezető kutatójától sok érdekes információt megtudunk a most zajló eseményekről. 2003-ban járt itt, akkor is működött a tűzhányó, ha nem is ilyen intenzíven. – Maradandó élmény, és hatalmas tapasztalatot adott, hiszen a vulkanológia bölcsője a hawaii Nagy Sziget. Nincs egy nagy, kúp alakú vulkán, hanem egy kiterjedt vulkáni mező, a Kilauea tűzhányó, amelynek különböző kitörési központjai vannak. Bő 35 éves történetében most új, hogy a kitörési központoktól egy jó 20 kilométeres távolságba indult meg a vulkáni működés.– A Kilauea vulkáni terület a Mauna Loa oldalában található, amely Hawaii leghatalmasabb tűzhányója. A hosszú ideje zajló vulkáni működés ezen a területen annyi lávát eredményezett, hogy a hegyoldal lejtője már nem bírja a súlyt, emiatt egy lefelé irányuló csúszás indult meg. Ennek eredménye, hogy keleti és nyugati irányban is kialakult egy hasadék zóna. Ennek mentén zajlik a csúszás, amely olykor nagyobb földrengések kíséretében észlelhető – magyarázza a vulkanológus.A Kilauea működése május 3-án indult meg, és a kutatók előre jelezték. Ezt megelőzően a zóna mentén földrengések jelentkeztek. Lehetett látni, hogy valami történni fog, és vélhetően magma is nyomul be a zónába. Abból is lehetett tudni, hogy a központi kaldera (vulkáni eredetű felszíni képződmény, a kráterhez hasonló horpadály, amit a vulkán kirobbanása és önmagába roskadása hoz létre) területe elkezdett süllyedni, a keleti töréspont mentén pedig emelkedés történt. Azt nem lehet csak megmondani, hogy melyik nap, melyik órájában fog bekövetkezni a kitörés, de a Hawaii Vulkán Obszervatórium munkatársai erre figyelmeztettek.– Az is érdekesség, hogy nem csak az előbb említett területen van vulkáni tevékenység, hiszen a magma oldalirányba elcsatornázódott, maga után vonta, hogy a Mauna Loa kürtőcsatornájában lévő lávató szintje elkezdett visszahúzódni (már több mint 400 métert esett a szintje). Úgy működik, mint egy közlekedőedény. A talajvízszint alá folyt az izzó magma, és ha ebbe víz kerül, ott komoly robbanásos kitörések következhetnek be – ennek a veszélye most is fennáll. Máskülönben majdnem mindennap vannak kisebb robbanásos kitörések – magyarázza Harangi Szabolcs.Ezekben a vulkáni működésekben az is a különlegesség, hogy sokszor a kertekben hasad fel a föld. 1955–60-ban is volt lávafolyás azokon a területeken, amit azután felparcelláztak, és ahol most több ezren laknak – ez nagyon elgondolkodtató, hiszen itt is bármikor elindulhat a vulkáni működés. Csakúgy, mint az új-zélandi Aucklandban, amely egy nagy vulkáni mezőre települt. Utóbbi persze nem olyan gyakran tör ki, mint a Kilauea, de nem kétséges, hogy lesz valamikor vulkánkitörés, és az adott esetben a város főterén játszódhat le. Ezek a települések rossz helyre épültek, és ez az oka annak is, hogy a hawaii Nagy Szigeten már több ezer embernek el kellett hagynia az otthonát, és majdnem 50 házat öntött el a láva – fejezi be a kutató.