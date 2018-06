Egész ökoszisztémák semmisültek meg a Kilauea vulkán kitörése miatt Hawaii szigetén

A nagy sziget Puna kerületének erdőségei korábban fontos élőhelyként szolgáltak az őshonos fák, madarak és rovarok számára - olvasható a The Guardian című brit lap honlapján. "A kitöréseket megelőzően valószínűleg ez volt a legnagyszerűbb erdő Hawaii államban" - mondta Patrick Hart, a Hawaii Egyetem biológusa, hozzátéve, hogy az erdőnek voltak részei, ahol az őshonos fák egészen az óceánig elértek és ehhez hasonlót sehol máshol nem lehetett látni Hawaii-on.



A térséget most 20-30 láb (6-9 méter) láva borítja. A szakember szerint legkevesebb száz évnek kell eltelnie, mire a lávával betemetett erdőségek elkezdenek újjászületni és azután 150 évbe is telhet, mire visszanyerik egykori külsejüket. Ez a folyamat azonban már többször megismétlődött Hawaii-on.



"Emberi szemszögből nézve, ami most történik, az igazi tragédia" - mondta David Damby, az amerikai földtani intézet (USGS) vulkanológusa. "Ám a vulkán szemszögéből nézve, neki ez a dolga: új területeket építeni és átalakítani a tájat. Így működik a bolygó" - tette hozzá a szakember.



Ryan Perroy, a Hawaii Egyetem vulkanológusa ugyancsak arra emlékeztetett, hogy geológiai szempontból korántsem volt váratlan esemény a vulkán kitörése, és hajdanán maga Puna is vulkanikus tevékenység nyomán jött létre. A térségben több más drasztikus változás is történt: június 2-án forró láva ömlött a sziget 400 éves édesvizű tavába, a Zöld tóba, kevesebb, mint két óra alatt elpárologtatva azt és betemetve a helyét lávával.



Mindössze néhány nappal később óriási lávafolyamok zúdultak a szomszédos Kapoho-öbölbe, otthonok százait elpusztítva és beszennyezve a türkizkék, korallokban gazdag öböl vizét, valamint a dagálytócsákat, gyakorlatilag élve megfőzve azok tengeri élővilágát.



"Nincs még egy olyan hely Hawaii-on, mint amilyen Kapoho volt" - mondta John Burns, aki egy évtizeden át tanulmányozta a korallokat a dagálytócsákban. "Az egész élőhely odalett" - jegyezte meg a kutató.



A szakemberek szerint amint a vulkanikus részecskék eloszlanak és a víz pH-értéke, valamint hőmérséklete visszaáll a normálisra, a virágállatok elkezdenek visszanőni. "A tengeri organizmusok és korallok szemszögéből nézve gyakorlatilag az elejéről kezdődik minden" - mondta Burns.



"Az emberek tragédiája, hogy elveszítették az otthonaikat, számunkra pedig, hogy elveszítettük a kutatási helyszínünket. A környezet szempontjából azonban ez egy természetes körforgás. Sokkal inkább nézem végig, ahogy egy korallzátony a láva áldozatává válik, mintsem, hogy az óceánok melegedése okozta korallfehéredés végez vele, ahogy az Hawaii több területén is megtörtént.