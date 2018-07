Egy gigantikus kolbász alakította ilyenné a Tejútrendszert

Ábrázoltuk a csillagok sebességét és azonnal feltűnt a kolbászalak. Amint a kisebbik galaxis darabokra hullott, csillagai sugárirányú, hosszú pályára lökődtek, nagyjából a galaxis központjától azonos távolságra >fordulnak vissza<, ezzel hosszú, vékony, kolbászalakú pályát írnak le. Csak ezek a Sausage-csillagok maradtak meg a Tejútrendszer utolsó nagy ütközéséből"

Frontálisan ütközött a Tejútrendszer egy másik galaxissal 8-10 milliárd éve, ez változtatta meg a külső és belső szerkezetét - írta a Science Daily több új tanulmányra hivatkozva.A drámai erejű ütközést felfedező nemzetközi csillagászcsoport szerint az eddig ismeretlen törpegalaxis, amelyet Sausage-nak (kolbász) neveztek el, nem élte túl a karambolt, gyorsan szétesett, romjai mai is itt vannak körülöttünk - írták a tanulmányokban.A kutatások a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, a The Astrophysical Journal Letters és az arXiv.org című szaklapok aktuális számában jelentek meg.Több kutatást vezetett GyuChul Myeong, a Cambridge-i Egyetem végzős hallgatója, munkatársaival az Európai Űrügynökség (ESA) Gaia műholdjának adatait használta.A Gaia galaxisunk csillagait térképezi fel, rögzíti, ahogy a Tejútrendszerben mozognak. Adatainak köszönhetően a csillagászok példátlan pontossággal ismerték meg égi szomszédaink pozícióját és pályáját.A galaktius ütközésből megmaradt csillagok pályája miatt nevezték el a Tejútnak rohanó rendszert Gaia Sausage-nak - magyarázta Wyn Evans cambridge-i csillagász.- mondta Evans.Más galaxisokkal - például a törpe Sagittariusszal - később is találkozott a Tejútrendszer, ám a Sausage lényegesen nagyobb volt náluk, gázai, csillagai és sötét anyaga a Napnak több mint tízmilliárdszorosa lehetett.Amikor a Sausage a még fiatal Tejútba rohant, a Tejút korongja valószínűleg felfúvódott vagy szét is töredezett. A Sausage törmeléke szétszóródott a Tejútrendszer belső vidékein, növekedést, domborulatot hozva létre a közepén, mely sűrűbbé is vált, külső részein pedig csillagokból álló "holdudvart", vagyis halót alkotva.A karambol numerikus szimulációi ugyanezeket a jelenségeket mutatták - mondta Denis Erkal, a Surrey-i Egyetem csillagásza.A kutatások legalább nyolc nagy, gömbszerű csillaghalmazt, úgynevezett globuláris klasztert is azonosítottak, melyeket a Sausage hozott a Tejútrendszerbe. A kis galaxisoknak általában nincsenek saját gömbhalmazaik, a Sausage azonban akkora lehetett, hogy voltak ilyen csillagrendszerei."Élete során sok törpegalaxis ütközött a Tejútnak, ám a Sausage volt a legnagyobb közülük" - mondta Sergey Koposov, a Carnegie Mellon Egyetem kutatója, aki a Sausage csillagainak mozgását és a gömbklaszterek tulajdonságait tanulmányozta.