Jó játék az új tévé

Lepjenek meg!

A Vészhelyzet kedvelt alakjai, elöl Carter dokival. Milliók követték a kórházi eseményeket hazánkban is. FOTÓ: mafab.hu

El tudja képzelni a Magnumot a bajszos Tom Selleck nélkül? A CBS amerikai televízió segít ebben, ugyanis a 2018–2019-es évadra berendelt egy tesztrészt, azaz pilotot a legendás sorozat új verziójából. Egy epizód erejéig biztosan visszatér a Hawaii szigetén dolgozó magánnyomozó úgy, hogy nem Tom Selleck lesz a főszereplő, egy fiatalabb színészt keresnek majd hozzá. De nem csak az arcszőrzet változott az idők során a tévében.A hagyományos televíziózásnak komoly versenytársa akadt már az ezredforduló előtt. Az internet adta lehetőségeket, a rugalmasságot, kényelmet a társaságok, csatornák más-más eszközökkel próbálják megfejelni, de a változó technikai háttér, megújuló feltételek mellett a műsorokról magukról – tehát a lényegről – hajlamosak vagyunk megfeledkezni.– Nincs tévém, de tévézek. A legtöbb csatorna honlapján elérhető a híradója, a sorozata, akkor nézem és ott, ahol kedvem tartja – avatott be a televízióval kialakított, új kapcsolatába harmincas olvasónk. – Lepjenek meg! – jelentette ki Zoltán határozottan a műsorokkal kapcsolatban, és jó szokása szerint visszagörnyedt tányérja fölé. Azt lapunkkal is megosztotta, hogy evés közben is nézi, ami eszébe jut, valószínűleg akkor kommentelt, amikor épp hűlt a levese.

Az a sármos Ross doktor

Távoli a virtuális valóság



Az internet is adhat ötleteket a tévéseknek. A Google Earh online szolgáltatás segítségével a világ bármely táján barangolhatunk, megnézhetjük, hogy fest a Tádzs Mahal, vagy épp leendő nyaralásunk színhelye. A Museum Views segítségével vagy épp maguknak a múzeumoknak a honlapján virtuális túrákat tehetünk a szentpétervári Hermitage vagy épp a Londoni Tate helységeiben. A kiállított tárgyakat igen nagy felbontásban csodálhatjuk meg otthon, a gépünk előtt, akár az épületet is bejárhatjuk. A filmekbe vajon beléphetünk idővel? – A virtuálisvalóság-élményhez markáns technikai változásokra lesz szükség. Jelenleg ez egyébként is alig több egy továbbfejlesztett – a mozik 3D-s vetítéseiből ismerős – háromdimenziós megoldásnál. Míg az olyan filmek, sorozatok, amelyekben mi magunk is mozogni tudunk, inkább videójátékoknak mondhatók – állapította meg Kovács Gellért.

A sorozatok lehetőséget adnak egy-egy karakter árnyaltabb bemutatására, vagy akár az életútja végigkövetésére. Jude Law Az ifjú pápa című sorozat pápájaként egy önfejű egyházfőt alakított. FOTÓ: HBO

Már nem úgy televíziózunk, mint pár éve. Amit este 8-kor leadnak, akkor nézzük, amikor akarjuk. Lehet ez show, hírműsor vagy mozifilm, de a tévé egyik legnagyobb karriert befutott, hozzá szorosan kötődő tartalma a ma reneszánszát élő sorozatoké. A televíziók képernyői növekednek, másik kedvelt „tévézős" felületünk, a telefon kijelzője is alkalmas már filmnézésre, de Kovács Gellért filmkritikus szerint a tévésorozatot még mindig tévésorozatnak hívják, és sokkal erősebb produkciós értéket képvisel, mint a 90-es években például.A sorozatok térhódítását sokan a 90-es évekre teszik, amikor elkezdődött a Vészhelyzet, meghozva a sikert például a Cartert játszó Noah Wyle-nak vagy a sármos dr. Rosst alakító George Clooney-nak. A sorozatot csak a tengerentúlon részenként átlag 9,5 millióan követték, hazánkban a 97-98-as évadot hárommillióan nézték. De több úttörő is akadt.A Twin Peaks egyszerre szórakoztatott és feszegetett művészi határokat David Lynch rendezőnek köszönhetően. Utána elszabadult a sorozatmánia: egyre színvonalasabbakká kezdtek válni ezek a produkciók, vegyük csak a Szex és New Yorkot, egyre izgalmasabb koncepciók jelentek meg, mint mondjuk az egy nap alatt játszódó 24, vagy a nézőket is bevonó Mozaik.

Helyettük keménykedünk

A Mozaik című sorozat amerikai nézői maguk választhatják kinek a nézőpontjából szemlélik egy brutális gyilkosság felgöngyölítését. Az interaktív szériában Sharon Stone játssza az egyik főszerepet. FOTÓ: HBO

A Steven Soderbergh rendezte új sorozat amerikai nézői ugyanis egy mobiltelefonos applikáció segítségével választhatnak, melyik szereplő, Olivia (Sharon Stone), Joel (Garrett Hedlund) vagy Alan (Beau Bridges) nézőpontján keresztül követik a történetet, amelyben egy brutális gyilkosságra próbálnak fényt deríteni. Hazánkban is műsorára tűzte az HBO, de hagyományos formában sugározzák, hetente egy epizódot.Húszas évei végén járó olvasónk, Lili szívesen kipróbálná az új sorozathoz tartozó applikációt, mert mondja, élvezi, hogy beszippantja egy új világ, és az egész „tévézését" uralja. – Megnéztem a Trónok harcát, szigorúan a tévében, mert úgy volt hangulatos. A régi részek már a neten elérhetők, és a róla készült kibeszélőműsor is – árulta el a magát igazi rajongónak valló fiatal nő.

Mozi a nappaliban

A kritikus ajánlja



Legfontosabb sorozat: Sírhant művek

Társadalmi-politikai témájú sorozat: A drót

Drámasorozat: Maffiózók

Legjobban várt sorozat: Itt és most

De legalább száz címet fel tudna még sorolni.

Hasonló, interakítv ötlettel már a hazai sorozatkínálatban is találkozhattunk. Bár a Chili vagy Mango vígjátéksorozat epizódjait 5 éve forgatták, online változata még mindig elérhető a legnagyobb viedómegosztón. Aki „belenéz", egyből feladatot kap az alkotóktól: az első részben például egy szőke hölgyet kell elcsábítanunk a főszereplő sármos étteremkritikussal, Zénóval (Poroszlay Kristóf). Dönthetünk, hogy keménykedünk vagy meghunyászkodunk, hazudunk vagy elismerjük hibánkat, még a koktélt is mi választjuk – csak a hatását nem.Hogy jó „játék", azt nem vitatja Kovács Gellért sem, azonban a Mozaikkal együtt csak kísérlet, és nem egy trendre mutat. A kritikus szerint az nem változott, hogy a nézők azt szeretik, ha mesélnek nekik, és ha ez az elmondott történet önmagában is izgalmas.A szakember úgy látja, a televíziózásban változást inkább a mi magatartásunk hoz azzal, hogy a tartalomszolgáltatóknál mi magunk szerkesztjük meg a műsorokat. A Netflix például már Martin Scorsesét is behálózta, hogy 150 millió dolláros költségvetésből készítse el a The Irishman (Az ír férfi) című filmjét Robert De Niróval, Al Pacinóval és Joe Pescivel a főbb szerepekben. Az viszont még nem dőlt el, a moziban vagy a tartalomszolgáltató felületein fog debütálni a film. – A ma kérdése, hogy a mozi bejön-e a nappalinkba vagy a laptopunkra, vagy olyan párhuzamos világ marad a mozi és a tévé, amelyek időnként, egy-egy produkció erejéig találkoznak – fogalmazott a filmkritikus.