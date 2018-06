Már egy cseppnyi tudásért is megéri - Június első vasárnapján a pedagógusokat köszöntjük

Szivárványszín arccal az igazgatóiban

Dombóvári István szerint nem jól használjuk az okostelefonokat.

Kezdetek: Magyarországon 1952. június 7–8-án ünnepelték először ezt a napot, s ez alkalomból adták át a kiváló tanítói és tanári okleveleket, később egyes kitüntetéseket is az ország legjobb pedagógusainak.

Nehéz a dolguk

Telefonok mindenütt

Hevesi Kriszta ma már a katedra másik oldalán áll.

Nem érték

Rozinának minden nap számít



Milyen diák volt?– kérdeztük Wossala Rozina , műsorvezetőtől. – Ezt anyukámtól ( Kánya Kata színésznőtől – a szerk.) kellene megkérdezni, mert azért okoztam álmatlan éjszakákat szegénynek kamaszkoromban – válaszolja, és hozzáteszi, egyébként mindig is szeretett tanulni, képezni magát, ez pedig nem függött az iskolától. – Az tény, hogy nem minden tantárgy volt a szívem csücske, de szerintem ezzel nem vagyok egyedül – mondja, és azzal folytatja, nem szégyell semmit, mindent ugyanúgy csinálna ma is, mint korábban. Úgy véli, mindenkinek az életében van egy-egy nagy hatású tanár, akire örökké emlékezni fog.– Ötvös tanár úr mindig úgy tartotta a történelemórákat, hogy úgy éreztem magam, mintha éppen a csatamezőn vagy a piramisok lábánál állnánk. Olyan élethűen ábrázolta az eseményeket, olyan élménnyel mesélt minden évszámról, hogy az óra után úgy éreztem, bármikor le tudnék érettségizni bármelyik tételből. A mai napig emlékszem egy mondatára: Minden nap számítson! – meséli, és azt üzeni, fontos lenne, hogy mindennél jobban értékeljük a mai oktatásban azokat a tanárokat, akik szívüket-lelküket beleteszik a tudás átadásába. – Sajnos ezt manapság nem értékelik a diákok, pedig nagyon becsülendő dolog. Minden valaha volt tanáromnak azt üzenem, hogy köszönöm az összes belém fektetett órát/energiát és türelmet. Remélem, megérte – fejezi be.

– Egyke voltam, ezért – ahogy az velük gyakran előfordul, amikor először társas közegbe kerülnek – szociálisan meglehetősen gátolt – mondja dr. Hevesi Kriszta pszichológus, és hozzáteszi, szerencsére ezt azóta jól kinőtte. – Közösségben mindig nagyon megszeppenten, jól nevelten viselkedtem, a szám csak otthon nyílt nagyra. Áradoztak rólam a tanárok, a szüleim pedig nem is értették, azt hitték, összekevernek valakivel – meséli, és egy példával is alátámasztja. – Annyira féltem, olyan visszahúzódó voltam, hogy az első iskolai napomon senkitől sem mertem megkérdezni, hogy hol a mosdó, így be is pisiltem. Ez innentől kezdve meg is határozta a következő nyolc évemet, nem feledte az osztály. Kedveltek, elfogadtak, de igazán népszerű gyerek emiatt nem lehettem. A tanárok viszont nagyon szerettek, szinte mindenki kedvence voltam – mondja, és azzal folytatja, gimnazista éveire azért sokat változott a helyzet. Ma pedig már maga is a katedrán áll.– Édesapám is egyetemi oktató volt, így nem állt távol tőlem a tanítás sosem. Ebből a szempontból ő volt a legnagyobb példaképem, de nem az egyetlen. Nagyon felnéztem a történelem-tanárnőmre is, aki végigkísérte az általános iskolás és gimnazista éveimet, az egyetemi oktatóim közül pedig igazi mentornak nevezném Varga Katát, akinek nagyon sokat köszönhetek – fejti ki, és elmeséli, azért neki is be-becsúszott egy-egy érdekes történet az iskolai évei alatt. – 15 éves lehettem, amikor felkértek sminkmodellnek. Reggel hatra kellett érkeznem, és gyönyörű szivárványszínűre sminkelték az arcomat. Rózsaszínben és sárgában játszott a bőröm, a szempillámat-szemöldökömet pedig türkizre festették. Annyira jól éreztem magam, hogy észre sem vettem az idő múlását, csak amikor már tényleg késésben voltam. Felpattantam, és minden mosakodás nélkül rohantam a suliba, ahol a tanárok nem fogadtak kitörő lelkesedéssel. Akkoriban még egyáltalán nem engedték a sminket. Már az első órán az igazgatói irodában kötöttem ki a feltűnő színek miatt, s bár az igazgató úr nagyon rendes és toleráns volt, még vagy ötször vittek el hozzá a nap folyamán, mert egyik tanár sem hitte el, hogy már látott, és még mindig abba a gimnáziumba járok – avat be.Dombóvári István humorista nem igazán szeretett suliba járni, nehezen viselte a kötöttségeket, és azt, hogy az iskolai létnek van egy szervezett, elvárt formája, mely szabályok közé szorítja. – A tanárok is tudták, hogy ez nekem nem megy. A pedagógusnak kötelezően felsőbbrendűnek kell lennie ahhoz, hogy az irányítás a kezükben maradjon, ebből viszont nyilván adódnak konfliktushelyzetek – mondja, és hozzáteszi, nagyon sokat változott az iskolai élet azóta, hogy ő befejezte tanulmányait. – Régen még lehet, hogy elég volt szigorúnak lenni, hogy egy tanárra odafigyeljenek, ma azonban ennél sokkal többre van szükség ahhoz, hogy a diákok érdeklődését felkeltse – kezdi, és leszögezi, úgy látja, sokkal nehezebb dolga van egy tanárnak ma, mint 20-30 évvel ezelőtt. – Attól még, hogy én mindig is lázadó voltam, az alapvető tiszteletet megadtam a tanáraimnak. Manapság viszont már óra közben sem tekintenek fel a telefonjaikból a diákok, ami még úgy is bosszantó látvány, hogy csak félórás előadásokkal fordulok meg egy-egy iskolában, milyen lehet akkor a tanároknak, akiknek ez az életük?! – veti fel.– Most lehet igazán nagy feladat tanárnak lenni, amikor látszik, hogy mindenkit rossz irányból csapott meg ez a fene nagy szabadság – vélekedik, és hozzáteszi, el sem tudja képzelni, hogy általános iskolás kor fölött hogyan képesek manapság a tanárok fegyelmet tartani és elérni, hogy ne a telefonokat piszkálják egész nap. Ehhez ma már az sem biztos, hogy elég, ha valaki erős egyéniség, hiszen irdatlan tömeggel kell szembenézniük egész nap. Régen sem viselkedtek persze a diákok mintaszerűen, de a tiltott levelezésben legalább volt egy kis munka és interakció. Az üzeneteket el kellett juttatni a másiknak a padok közt, ma viszont már csak elég lefelé nézni és a telefont nyomkodni, mondja.Hevesi Kriszta ugyanezt tapasztalja az egyetemen is. – Vannak hallgatók, akik egyáltalán nem érdeklődnek, ez tény. Olyanok is, akik a telefonjukat nyomkodják előadás közben. Szakmámból adódóan tudom, hogy függőségről van szó, ettől azonban még nem lesz könnyebb a helyzet – magyarázza, és azzal folytatja, azért ő nem keseredik el, mert pszichológusként hiszi, hogy azért 300 emberből 200-hoz legalább eljut, amit mond, s ha a többieknek csak foszlányok maradnak meg, akkor is volt értelme kiállni a katedrára.Dombóvári István azonban fél, csak árral szemben úsznak a tanárok. – Most, amikor a tudásnak már nincs értéke, hiszen negyed másodperc alatt bármit megtalálunk a Google-ban. Abban a világban, amelyikben mindenki egy enciklopédiát hord a zsebében, nagyon nehéz lekommunikálni, hogy miért van értelme tanulni, több dolgot csinálni az életben, mint a telefonodat bámulva nyuszifület illeszteni a fejedre – mondja.– Pedig tanulni, okosnak lenni legalább olyan menő, mint az olvasás. Csak annyi vagy, amennyi a fejedben van. Az internet tudása nem a tiéd. Ha kiveszünk bárkit az online térből, akkor a telefon csak egy darab műanyag vacak, ami nem ér semmit. Hiába van nálad a kulcs, ha nincs hova beilleszteni. Az a tudás vagy te, amit megszereztél, ami ott van a fejedben. Éppúgy, ahogy a testeden is csak annyi izom van, amennyiért megküzdöttél – hívja fel a figyelmet a humorista, és kiemeli, attól még, hogy a világ elhülyül, nekünk még nem biztos, hogy ugyanezt kéne tennünk. – Az iskolának lehetősége van rá, hogy segítsen ezen. Egybe tudja terelni a gyerekeket, és ha ügyesen el tudja hinteni a jót, akkor a csordaszellem bekapcsol, és tömegesen el is kezdik majd követni a megfelelő utat. Ennek hiányában csak rossz irányba mehetnek – vélekedik, és azt mondja, be vagyunk kötve egy 24 órás terminálra, amelyet nem jól használunk. Talán a tanároknak sikerül ezen változtatni egyszer.