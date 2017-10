Mérettől függ a kihalás: kiettük az európai bölényt a Föld színéről

Különösen veszélyeztetettek

– Az ember felfalja a Földet – fogalmaz röviden, de velősen Szövényi Gergely. Az ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszékének adjunktusától megtudjuk: sajnos a népességszám növekedésével az igényeink is nőnek, egyre többet fogyasztunk, eszünk, emiatt pedig egyre többet vadászunk, halászunk. Több a gazdagabb ember, többen még több pénzt fizetnek azért, hogy a ritka állatokból nekik is legyen egy trófeájuk, esetleg fogságban tartott példányuk. Olyan teknősfaj például, amiből Madagaszkáron mindössze 150 példány él.Összefüggés van az állatok mérete és veszélyeztetettségük mértéke között: a különösen apró és a nagyon nagy állatfajokat fenyegeti leginkább a kihalás veszélye. A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) részvételével folyt nemzetközi kutatás során 27 ezer gerinces faj testméreteit és veszélyeztetettségi státuszát elemezték. A 27 ezer faj közül 4400-at fenyeget akut módon a kihalás veszélye. Az adatok az IUCN veszélyeztetett fajokat regisztráló vörös listájáról származnak, amely évente kétszer is frissül, és azokat a fajokat is feltüntetik, amelyek a körülmények megváltozása miatt – például nem épül fel egy bánya vagy egy lakópark – megmenekülnek a különlegesen veszélyeztetett kategóriából.

Egy értékes élőhelyet elpusztítani nagyon könnyű. Gyakran, miután tönkretettük, próbáljuk meg újra hatalmas pénzösszegekért rekonstruálni. Pedig sokkal könnyebb lenne tudatosan odafigyelni a környezetünkre." Szövényi Gergely

Letarolják a borneoi őserdőt, hogy olajpálma ültetvényeket alakítsanak ki.

Kipusztítják az őserdőket

Ragadoztak bennünket

Dél-afrikai állatorvosok kitisztítják Wasinda, a hároméves szélesszájú orrszarvú nyílt sebeit egy magántulajdonú állatparkban, a Szabad állam (Free State) tartománybeli Clocolan közelében. A hím állat, akinek a neve zulu nyelven túlélőt jelent, orvvadászok támadásának esett áldozatul két nappal korábban. Wasinda mindkét tülkét lefűrészelték és kétszer fejbe lőtték. 375-ös kaliberű töltényekkel, ami következtében valószínűleg elvesztette a látását. MTI/EPA/Kim Ludbrook

A közelmúltban mégsem halt ki a Csíkos boglárka nevű gyönyörű lepkefaj Magyarországról. Budapesten a Sváb-hegyen mindenféle sportközpontot és fejlesztést akartak. Pont ott, ahol ennek a lepkefajnak a pici és egyetlen hazai populációja él. Külön siker, hogy nem azért odázták el a beruházást, mert egy nagyobb testű faj, mondjuk egy hiúz élettere került veszélybe, hanem azért, mert egy aprócska rovaré. – A földi élet sokszínűségét nem is feltétlenül a sokat emlegetett gerincesek, hanem az ízeltlábúak adják – mutat rá Szövényi Gergely. A rovarász – leginkább szöcskékkel és sáskákkal foglalkozó kutató – egy példán keresztül érzékelteti a problémát: – A kistestű állatfajok között sok olyat ismerünk, amely szűk elterjedésű. Mondjuk csak egyetlen magashegynek az oldalán, a tetején fordul elő. Vegyük Borneót (Földünk 3. legnagyobb szigete, 10-szer akkora mint hazánk – a szerk.), ahol eddig 19 millió hektárról leradírozták az erdőt, hogy helyébe mondjuk olajpálmát ültessenek. Tavaly az indonéz kormány elhatározta, hogy felgyorsítja az olajpálma-termesztést. A borneói esőerdők az 1960-as évekig szinte érintetlenek voltak. Ma pedig ott tartunk, hogy a sík vidéki erdőinek több mint kilencven százalékát kiirtották. És most a maradéknak is nekiesnek. Ilyenkor az is előfordulhat, hogy olyan fajokat is kipusztítanak, amit eddig még le se írtak a kutatók. Így azt sem tudjuk, hogy valaha léteztek. Ezek túlnyomó többsége rovar. Nagyjából 1,9 millió fajt írtak le eddig a tudósok. Emlősfajból kb. 5500-at, madárfajból 10 ezer körülit, rovarokból viszont majdnem 1,1 millió fajt ismerünk.A különösen apró, 77 gramm alatti testtömeggel bíró állatfajokat elsősorban az életterük változásai érintik. Ilyen állat például a Kolumbiában élő zafírmellű kolibri, valamint a Thaiföldön és Mianmarban elterjedt dongódenevér.

Bengáli tobzoska: A globálisan veszélyeztetett állatokat leginkább pikkelyeikért keresik, amelyeket a hagyományos kínai gyógyászatban alkalmaznak. Évente megközelítőleg 10 ezer állatot koboznak el, de a szakemberek figyelmeztetése szerint az illegális kereskedelem mértéke jóval nagyobb.

– Nemrég jelent meg – a munkában én is részt vettem – az Egyenesszárnyú rovarok európai vörös könyve. Ebben közel 1100 rovarfajt értékeltek, amelynek több mint negyede valamilyen módon veszélyeztetett Európában. Pedig a rovarokról azt hinnénk, hogy ellenállóak, sok mindent kibírnak, és könnyen elszaporodnak. Csakhogy az ember használatba veszi, átalakítja és beépíti az életterüket. Felszántja a mezőket, kivágja az erdőket, beülteti gyümölcsfákkal, vagy éppen golfpályát létesít.– Az 50-60 kilogramm fölötti, nagytestű állatok közül elég sok már korábban kipusztult az emberi tevékenység miatt. Így járt a barna medve és a farkas Európa nagy részén. Az európai bölényt „kiettük", végül állatkertekben úszta meg a teljes kihalást. Volt egy őstulok nevű vad szarvasmarha, ami a házi tehénnek az őse, az ezerötszázas évekig még élt vadon Európában. Egész egyszerűen megették az emberek és kipusztult. A nagytestű állatok sokszor vagy nagyon jó táplálékok számunkra, vagy csak potenciálisan veszélyesek ránk, mert ragadoznak bennünket – ezért „kell" elpusztulniuk – tudjuk meg a kutatótól.

William Ripple, a Cornwallisban lévő Oregoni Állami Egyetem kutatója szerint a testméret és a kihalás kockázatának mértéke közötti összefüggés ismerete eszközt ad a kezünkbe, amellyel meghatározhatjuk olyan fajok kihalásának kockázatát, amelyekről még nem tudunk sokat.

Ellopták az orrszarvú tülkét

Megmentjük a bálnákat?

A hosszúszárnyú bálnát már nem fenyegeti a kihalás veszélye.

– Amikor hobbiként tartják a vadállatokat, az pontosan olyan, mintha kilőnék – világít rá a következő problémára Szövényi Gergely. Folytatja: – Ez sok madár- és emlősfajnál is probléma. Egyéb esetekben pedig potencianövelő vagy rákellenes hatásúnak mondott szerek készülnek a vadállatok valamely testrészéből, ezért az orvvadászok gyérítik a különböző fajok populációit. – Különösen Kínában van erre rendkívül nagy felvevőpiac. A gazdag emberek bármit megadnak legnagyobb félelmeik vélt gyógymódjára. De nincs értelme a mészárlásnak: hiszen ezek a testrészek nem gyógymódok, mindez kuruzslás. Nem kellene a tobzoskákat a pikkelyükért legyilkolni Délkelet-Ázsia-szerte, a tigriseket a karmuk, a csontjuk miatt kipusztítani a Föld színéről. Néhány évvel ezelőtt a természettudományi múzeumból elloptak egy kiállított orrszarvútülköt. Európa-szerte több ilyen eset is volt. Kilónként több millió forintot adnak az orrszarvútülökért, ami gyakorlatilag ugyanolyan összetételű, mint a mi körmünk. A feketekereskedelem miatt van olyan orrszarvúfaj, amelyből mindössze 50-60 példány él az egész világon.Sokat támadták a kormányt, hogy miért megy el valaki a minisztériumból a Karib-szigetekre, hogy a bálnák védelmére adja le a szavazatát. Kérdik: „Mi közünk nekünk a bálnákhoz?" – Létezik egy bálnavédelmi egyezmény, amelynek olyan országok is tagjai lehetnek, akiknél nincsen bálna. Egyetlen bálna levadászásával sok tonna alapanyagot szereztek a kozmetikumokhoz, húst, stb. Már majdnem kipusztultak például a csukabálnák, amikor a cetek vadászatát szabályozó egyezmény megszületett. Mi is tudjuk azt képviselni, hogy márpedig a bálnákat ne bántsuk, cserébe pedig egy velünk szimpatizáns ország mellettünk szavaz az ENSZ-ben olyan kérdésben, ami viszont nekünk fontos. Ez egy politikai adok-kapok. Így is nagyon megritkultak a bálafajok, de az egyezmény következtében már több fajnak nőtt az egyedszáma.

Majdnem kihalt a kondorkeselyű

Sikerült megmenteni a kipusztulástól a kaliforniai kondorkeselyűt. Körülbelül 20 példány volt ismert a vadonban, amikor az állatvédők elkezdték befogni őket – mégse nézzük végig, hogy kipusztulnak! Amikor még nagy legelőcsordák voltak a mezőkön, gyakori madárnak számított. Elkezdték őket mesterségesen szaporítani, és ma már nagyjából 300 példány él a szabadban.