Péter a zárt osztályon érezte magát szabadnak

Védelem és fogvatartás a pszichiátrián

Nálunk még megkötözhetnek



– Sürgősségi és kötelező gyógykezelésnél a pszichiátrián dolgozó szakorvosnak indokolt esetekben jogában áll begyógyszerezni a beteget, fizikailag elkülőníteni vagy éppen lekötöztetni. Természetesen mindezt alapos vizsgálat és dokumentáció előzi meg és addig tarthat, amíg valóban indokolt, de emberjogi megközelítésből ezek alkalmazásával abszolút fel kellene hagyni - figyelmeztet Milanovich Dominika.

– Furcsa pszichiátriai beteg vagyok, mert élveztem a kórházat. Azt éreztem, hogy megszabadulok azoktól a kötöttségektől, terhektől, amelyek a mindennapi életben annyira nyomasztanak. Szabadnak éreztem magam, és életemben először a zárt osztályon csókolóztam – vág bele történetébe Péter, akinek a teljes nevét személyiségvédelmi okokból nem közöljük.A 35 éves szociológus háromszor-négyszer volt egy budapesti kórház zárt osztályán, ahol önkéntes, máskor kötelező gyógykezelést kapott. Mániás depressziója van. – Izgalmas számomra hogyan működik ez a világ. Mennyire karikatúrája annak a világnak amiben egyébként élek – mondja.Nincs egyedül a problémájával. "Egyes mentális zavarok annyira gyakorivá váltak a 21. században, hogy óriási népegészségügyi problémát jelentenek. A depresszió ma már a második leggyakoribb népegészségügyi probléma Európában és az egész világon, csak a szív- és érrendszeri betegségek előzik meg" – fogalmazott a Magyar Pszichiátriai Társaság elnöke tavaly az InfoRádiónak.Pétert visszásságok is érték a zárt osztályon. Elmesélte: egy szadista ápoló nem vette jó néven, hogy ennyire jól érzi magát. – Egyszer megfogott , kicsavarta a kezem, odanyomott az ágyamhoz, hátulról lehúzta a nadrágomat, és beadott egy nyugtató injekciót. Nagyon kellemetlen élmény volt. Később ezt az ápolót kirúgták, mert nem csak velem, másokkal is ilyen szadista módon bánt. Volt egy betegtársam, akinek agresszív késztetései voltak. Megengedtem, hogy rajtam vezesse le, mert láttam, jól esne neki, ha egy kicsit bánthatna valakit. Hagytam, hogy megverjen. Kék, zöld, lila foltok voltak a testemen. Fájt, amikor vert. De tudtam, ezt a fájdalmat azért viselem el, mert én magam beleegyeztem. Nagyon sok szenvedéssel jár egy ilyen zárt intézetben ijesztő emberek között élni, de ha önkéntes, akkor gondolhat arra az ember, hogy önként vállalta azért, hogy jobban legyen – mutat rá Péter, aki azt is elárulja: – Ma már látom magam kívülről, ami nem csak annak köszönhető, hogy szociológia diplomám van, hanem a pszichoterápiának, amire 15 éve járok. A szakmámban dolgozom, és céljaim vannak. Én kaptam segítséget a pszichiátriától – vallja.– Az egyik alkalommal a szüleim elkezdtek aggódni értem - folytatja történetét Péter: -–Észrevették ugyanis, hogy nem lehet velem kommunikálni, csak alig-alig reagáltam a szavaikra. Pszichotikus állapotban voltam. Kórházba vittek, ahol az akaratom ellenére benntartottak, mert a bíróság elrendelte a kötelező gyógykezelésemet. Volt egy program, amin nagyon szerettem volna részt venni, kiszöktem, megpróbáltam eljutni. De nem sikerült, megtaláltak a szüleim, és visszavittek a kórháza. A törvény úgy szól, ha valaki önmagára vagy a környezetére veszélyeztető magatartást folytat, el lehet rendelni a kötelező gyógykezelését. Szerintem ezt nagyon nehéz megállapítani, mert szubjektív. Amikor én voltam ebben a helyzetben 2014-ben, valahogy utólag pozitívan ezt is fel tudtam fogni. De sokan traumaként élik meg, hogy őket akaratuk ellenére kórházba zárják. A kórházi ellátás arra való, hogy valakit, aki le akar ugrani a szakadékba, megfogjon – utóbbi gondolatot egy főorvos asszonytól hallottam, igaza van. Nagyon sokan ön- és közveszélyes állapotban járnak az utcákon. És, ha az ő környezetük olyan gondoskodó és aggódó lenne, mint az én szüleim, akkor bejuttatná őket a kórházba.Hogyan kerül valaki zárt osztályra? Mennyi idő után és milyen segítséggel lehet a pszichiátriáról kijutni? Mi lenne a visszaélésekre a megoldás?– Egy magyar pszichiáter megkérdezte olasz kollégáit: mit tennének, hogyha valaki éjjel a zárt osztályról el akarna menni a kaszinóba játszani? – meséli a felvetést Milanovich Dominika , a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) Fogyatékosságügyi programjának munkatársa. “Mennénk vele, és tárgyalnánk arról, hogy erre miért van szüksége? Hogyan tudnánk ezt a helyzetet közösen megoldani?" - válaszolták az orvosok a magyar pszichiáternek.– Ez egy alternatív megoldás a pszichés nehézségekkel élő emberek segítésére - mutat rá a jogvédő szakember. Azt is megtudjuk tőle, hogy Triesztben – 240 ezer fős város – egyetlen zártosztály működik, mindössze hat darab ággyal. Ezeken általában egyetlen személy sem fekszik. Ha valamilyen akut krízisállapot merül fel, valaki nagyon rosszul van, a pszichológus vagy az egész csapata házhoz megy, helyben segít. Ha kell, ott alszik a személy otthonában. Összehívja a szomszédokat, barátokat, és beindul egyfajta közösségi támogatás.

Bonyolult a procedúra



Az intézetvezetőnek egy napja van arra, hogy értesítse a bíróságot a beszállításról. A bíróságnak újabb 72 órája van, hogy lefolytasson egy bírósági szemlét. 15 napig is eltarthat míg ezt írásba foglalják, majd 8, hogy kézbesítsék. Ha összeadjuk, kiderül, hogy 27 nap is eltelhet, mire a személy megkapja a kötelező gyógykezeléséről szóló bírósági határozatot, amit feltétlenül szüksége van ahhoz, hogy fellebbezhessen a döntés ellen. Sokszor ezt a papírt a személy otthonába kézbesítik, míg ő a zárt osztályon van. Ráadásul kötelező gyógykezelésének indokoltságát a bíróság 30 naponként hivatalból amúgy is felülvizsgálja.

– Fontos, hogy a probléma meglétét senki sem tagadja. Senki nem mondja azt, hogy emberek néha mentálisan ne lennének nagyon rosszul, vagy ne akarnának öngyilkosak lenni, esetenként igenis veszélyesek másokra. De vannak az emberi jogi szempontra épülő, alternatív megoldások – érvel Milanovich Dominika. Rávilágít: elsőre úgy tűnhet, hogy ezek költségesebbek, de ha azt is beleszámoljuk, hogy itthon egy klinikai kezelés után sokkal nagyobb arányban fordul elő visszaesés, akkor már ez sem feltétlenül igaz. Mint az egészségügy bármely szektora, az igényekhez képest a pszichiátria is alulfinanszírozott.A TASZ-t akkor hívják, ha valakit az akarata ellenére kötelező gyógykezelésre ítélt a bíróság. Milanovich Dominika elmagyarázza: az önkéntes kezelés elvileg az érintett személy beleegyezésével történik. De ebbe a kategóriába tartozik például az is, ha valaki gondnokság alatt áll, és a gondnok egyezik bele a pszichiátriai kezelésébe. Így már előfordulhat, hogy az egész az akarata ellen történik. Sürgősségi ellátásra akkor kerül sor, ha valaki önmagára vagy másokra nézve közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít. Ekkor szállítják a zárt osztályra. Itt az idő fontos tényező, akár 30 napig bennragadhat a gyógykezelésen az érintett.– A rendszer problémája ott kezdődik, hogy embereket a fogyatékosságuk alapján nem lehetne a szabadságuktól megfosztani! Erre számos, Magyarország által aláírt nemzetközi emberi jogi egyezmény felszólít – világít rá a jogvédő szervezet munkatársa. Azt is sajnálatosnak véli, hogy a kötelező gyógykezelés alá vont embereket sokszor magas dózisban gyógyszerezik. Legtöbbször ez is a beleegyezésük nélkül történik, hisz nincsenek is képben, hogy az eljárás hol tart, mi történik velük, milyen lehetőségeik vannak. A tájékoztatásuk, amit az adott mentális állapotban megértenének, gyakorlatilag hiányzik. Mindez teret ad a visszaéléseknek.