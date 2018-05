Szabadságélmény a motoron: ha körültekintőek vagyunk, a családunk sem fog annyira aggódni

Függő extrém sportolók



Számos alkalommal vizsgáltak kutatók extrém sportolókat, akiket szakmai nyelven szenzoros élménykeresőnek neveznek. Nekik sokkal magasabb az ingerküszöbük, mint egy „átlagembernek". Képalkotó módszerekkel jól vizsgálhatók az agyban az érzelmi örömközpontok, orgazmikus területek, amelyek a sportélmények során is stimulálódnak. Minden egyes ilyen élménynél a sportoló eufórikus érzést él át.

Romlott a morál?

Hippi hobbi

Fantasztikus, de veszélyes

Élményeket keresünk

Maga az út a lényeg

– Egyszerre izgalmas és félelmetes. Folyamatosan fenntartja az adrenalinszintet, és annak ellenére, hogy a sofőrnek emiatt folyamatosan koncentrálnia kell, kikapcsolja, bizonyos értelemben mentálisan pihenteti őt – mutat rá 40 éves olvasónk, Zsófia a kettősségre, amit szerinte a legtöbb motorvezető érez, miközben úton van. Ő mindig csak utasként ült a párja mögött, mert nincsen jogosítványa, de nagyon szeret motorozni, és közben az ő reflexei is ki vannak élezve: mindenre figyel, ami körülötte történik.– Bensőséges érzés, amikor megyünk a motorral, és a velünk szembe közlekedő motoros mindig visszaint nekünk. Teljesen ismeretlenek vagyunk, mégis nagy közösségként működünk. Persze ez a gesztus leginkább csak a nagymotorosokat jellemzi – avat be Zsófia. Sportmotorral szelték az országot, hat éve a Balatonra is leutaztak így. Elárulta, azért ide már kellett a fenék alá a kispárna. – Régen a tavaszi-nyári időszakban mindig motorral közlekedtünk az autó helyett, olcsóbb is egyébként. Fizikálisan ma is abszolút érzem magamban az energiát, hogy motorral nekivágjunk egy-egy hosszabb útnak, viszont fejben már nem állok készen. Csak hüledezve gondolok vissza a régi időkre, már nem tartom olyan biztonságosnak a motorozást. Egyrészt az utak minősége katasztrofális, másrészt a közlekedési morál is romlott. Illetve az idő előrehaladtával a párom is úgy érzi, a reflexei már nem a régiek, lehet, hogy eladjuk a kétkerekűt. Mondom ezt úgy, hogy nem tartom magunkat bőrszerkós, vad motorosnak, mi inkább a szelídebb csoportba tartozunk. És persze látjuk magunk körül azokat, akik a veszélyt keresik, és sokszor bizony felelőtlenül viselkednek az utakon.– Nagy szabadságélmény! Kicsit olyan hippis. Nekünk ezt jelenti a motor. Nem vagyunk klasszikus motorosok, két Simsonon járjuk a párommal a Tisza árterét, a földutakon fedezünk fel újabb és újabb gyönyörű vidéket. Olcsó kikapcsolódás, csupa izgalom – meséli lapunknak Lívia. 24 éves olvasónk azt is hozzáteszi: – Nem szeretünk gyorsan menni, mondjuk a Simsonnal 50-nel többel nem is nagyon lehet. Bár én még nem láttam olyat, amin jó lett volna a sebességmérő. Nagyon könnyen összetörheti magát az ember, ha nem tudatos. Némi veszélyforrás olykor, ha a tanyákról elkóborolt kutyák üldözőbe vesznek. Egyébként csak kóválygunk, megállunk a mezőn, pihenünk, napozunk. Fantasztikus a természetben, mezítlábasan! – érvel Lívia.– Motorozós típus lennék, ha a feleségem megengedné. Na jó, nem... rettegek a motoroktól! De néha muszáj megmutatni a világnak, hogy még férfi vagyok – mondja a Modern család című tévésorozat egyik háromgyermekes, középkorú főhőse, amikor egy garázsvásáron megtetszik neki egy túramotor. Majd néhány jelenet erejéig bőrszerkót húz. De azután megy egy kört, elesik vele, és azt hiszi, hogy itt a vég... A történet csak azért tanulságos, mert a főhős rájön, hogy nem attól lesz valaki férfias, hogy motorozik. Bár tény, a nők többsége, ahogyan a sorozatbeli feleség is, szexinek tartja a motoron közlekedő férfiakat.Valószínűleg egyéniség és pénz kérdése, hogy valaki a motorozást választja-e hobbinak, illetve tény, szükséges hozzá, hogy elhiggyük, képesek vagyunk biztonságosan elvezetni egy nagyobb gépet. És természetesen nem csak az erősebbik nem képviselői választják ezt az izgalmas hobbit. Érdemes nagyon körültekintően az utakra merészkedni, hiszen ez a fantasztikus szabadidős tevékenység megfelelő tudás és óvatosság hiányában könnyen tragédiával végződhet. Mint áprilisban, amikor egy többgyermekes édesapa friss nagymotoros jogosítvánnyal próbálta ki Magyarország szerpentinjeit, és életét vesztette. A felmérések szerint csak tavaly 600 személyi sérüléses közúti közlekedési baleset történt hazánkban motorkerékpárral. És ebben benne sincs a segédmotoros kerékpár, aminek a száma 573 volt a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint.Attól még, hogy a hobbimotorozás nem olimpiai sportág, ugyanazt az élményt éli át a sportoló. Nem beszélve arról, hogy fizikálisan és mentálisan is nagyon felkészültnek kell lenni hozzá. Dr. Harsányi Szabolcs Gergő sportpszichológustól pedig azt is megtudjuk, hogy ugyanúgy téthelyzetben érezheti magát egy nagymotor sofőrje, mint mondjuk egy labdarúgó a pályán:– Egyénfüggő, hogy ki milyen élményeket keres: valaki a veszélyesebb, extrémebb sportokban talál rá önmagára, míg más horgászik, és neki ez a kevésbé kockázatos hobbi nyújtja ugyanazt az élvezetet, élményt.– Választásunkkal akár a félelmeink leküzdése is lehet a cél? – faggatjuk a sportpszichológust. – Félelmek és félelmek között nagyon nagy különbségek vannak. Nem ugyanaz, amikor feszegetjük a határainkat, és mondjuk egyre gyorsabban merünk menni a sportmotorunkkal, vagy amikor sziklára mászunk, de annyira rosszul vagyunk a magasban, hogy bepánikolunk vagy éppen lefagyunk, komoly félelmet élünk át. A kettő közötti különbséget egyébként mindenki nagyon jól érzi, hiszen a testünk egyértelmű fizikai jeleket ad. A kihívás szintje egyénenként változó, el kell dönteni, hogy számunkra az megugorható vagy sem – tanácsolja dr. Harsányi Szabolcs Gergő.– Van benne egy szabadságérzés, és nem is feltétlenül az a fontos, hogy gyorsan átérjünk egyik helyről a másikra. Ahogy mondani is szokták: maga az út a lényeg. Illetve arról se feledkezzünk meg, hogy motorozás közben sokszor baráti társaságban van az ember, és lehet, hogy valakinek ez az egyik legfontosabb szempont a motorozásban – mutat rá a sportpszichológus, akit arról is kérdezünk, milyen jó tanácsokat adna kezdő vagy újrakezdő motorosoknak, hogy kevésbé sodorják magukat veszélyes helyzetekbe?– Fontos a fokozatosság, hogy tisztában legyen az ember azzal, hogy például nem ugyanott tartunk, mint amikor mondjuk két évvel ezelőtt utoljára motoron ültünk. Persze aki egyszer megtanult, az tud motorozni, mint ahogyan biciklizni is, de fokozatosan nehezedő edzésekre van szükség ahhoz, hogy az ember újra belejöjjön. Legyünk tisztában az erőnlétünkkel, reflexeinkkel, illetve az összeszedettségünkkel. Ugyanez vonatkozik azokra is, akik egy baleset után szeretnének újra visszaülni a vasra – fejezi be dr. Harsányi Szabolcs Gergő.