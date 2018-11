Szomorú eredménnyel járhat a hozzá nem értés: drónokkal veszélyeztetik a vadállatokat

Nem az, aminek látszik

– Jól látható, hogy az anyamedve többször is belenéz a kamerába, ami azt jelenti, hogy zavarja az ott repkedő drón. A kameramozgásból pedig megállapítható, hogy egy kisebb, amatőr géppel készült a felvétel, ami azt jelenti, hogy nagyon közel kellett menni az állatokhoz, hogy ennyire látszódjanak

Beavatkozás. A BBC stábja nemrég a Antarktiszon élő császárpingvineket filmezte, amelyeknek egy kisebb csapata egy árokba szorult. A stáb úgy döntött: megszegik a természetfilmezés alapszabályát, és megmentik a pingvineket.

Zörgő „műanyag sasok" okoznak pánikot

Ha ilyenkor odarepülnek a drónnal, széthajtják a teheneket, akkor szegény bikáknak duplán kell dolgozniuk, nagyon kimerülhetnek, nem is biztos, hogy túlélik a telet

Drone over horses. A hortobágyi vadlovakat nem zavarta Török Zoltánék drónja. Természetvédelmi szakemberek segítségével teszteltek. Fotó: Facebook/Vad Magyarország

– Változó, hogy melyik faj hogyan reagál a drónra: van, amelyiket egyáltalán nem zavarja, azokat azonban, amelyeket veszély fenyeget a levegőből, mert ragadozó madarak zsákmányállatai, biztosan halálra rémít egy ilyen röpködő tárgy. Egy fajon belül sem mindig ugyanolyan a reakció: az utódok világrajövetelekor, vagy párzási időszakban is nyugtalanabbak lehetnek az állatok

Adnak a technikára

– Ez nagyon drága megoldás, de így akár 2-3 órát is fenn lehet lenni a levegőben, míg egy drónnal csak maximum 15-20 percet, így sokkal jobban meg tudják figyelni az állatok viselkedését

Wellness liba módra

Szégyen a menekülő állat



– Egy természetfotós vagy filmes számára szégyen a menekülő, hátat fordító állat a képen, mert az azt jelenti, hogy észrevett minket – véli Török János fotóriporter kollégánk, Az év természetfotósa 2018 díjazottja. Hozzátette: egyre inkább divattá vált a drónreptetés, és sokan céltalanul, nem körültekintően és egyéni látásmód nélkül készítenek légi felvételeket, ezért fontos lenne, hogy fejlődjön a drónozás kultúrája.

Futótűzként járta be a közösségi médiát az a Dmitry Kedrov által készített videó, amelyben az orosz Magadan régióban egy anyamedve és bocsa nekivág a csúcsnak egy havas, meredek hegyoldalon. Az anya viszonylag könnyen feljutott, a bocs azonban többször is visszacsúszott a nehéz terepen, végül a sokadik próbálkozás után felért ő is az aggódó nőstényhez. A videóhoz sokan motivációs üzenetet csatoltak: sosem szabad feladni, mindig újra kell próbálkozni, és végül elérjük célunkat.Nem mindenki tartotta azonban ennyire meghatónak és szívmelengetőnek a felvételt: a szakértő szemek riadt, menekülő állatokat láttak a videón. Az olyan ismert biológusok, mint Mark Ditmer, Clayton Lamb és Sophie Gilbert több fórumon is jelezték, hogy egy anyaállat egy ekkora boccsal csak akkor vág neki ilyen nehéz terepnek, ha nagy veszélyt érez.A szakértők szerint ezt a veszélyérzetet a drón váltotta ki az állatokból, mert ők valószínűleg még sosem láttak ilyen hangos, égben repkedő tárgyat.– magyarázta Török Zoltán természetfilm-rendező, producer, operatőr.Ahogyan a kamerák, állványok, úgy a drónok egyszerűbb változatai is egyre inkább elérhetőek bárki számára. A kísérletező kedvű amatőrök kezei közül egyre nagyobb számban kerülnek ki olyan videók a videómegosztókra, ahol a drón vadállatok közelébe repül. Sophie Gilbert összegyűjtött egy YouTube lejátszási listát ilyen felvételekkel:A jelenség már itthon is megfigyelhető: könnyen találunk őzet üldöző, vagy darvak közé berepülő amatőr felvételeket hazai feltöltőktől is.– Ezzel az a probléma, hogy menekülésre, veszélyes helyzetekbe hajszolják az állatokat, és megzavarják, felesleges mozgásra kényszerítik őket, ami energiát emészt fel. Ez főleg akkor gond, ha épp pihenő időszakukban vannak (például télen), vagy ha egy különösebb kihívást jelentő életperiódusukban járnak. Például a rénszarvasbikák a párzási szezonban rettentően kifáradnak.– hozott példát a természetfilmes.Mint mondja: sajnos nem csak az amatőrökkel van probléma. – Gyakran látok olyan természetfilmeket, amelyekben menekülő állatokat lehet látni, mert– mondta Török Zoltán.Elárulta: a lelkiismeretes profik mindig természetvédelmi szakemberekkel dolgoznak együtt, és tesztelik, hogy zavarják-e az adott állatot a filmezéssel. Ha igen, akkor inkább ráhagyják a forgatást – ahogyan azt legutóbb ők is tették a Hortobágyon, amikor túzokdürgést akartak felvenni, de a madarak viselkedése ezt nem tette lehetővé.– mondta a szakember.Ma már léteznekIlyeneket használ például a világhírű természettudós, David Attenborough csapata is lélegzetelállító dokumentumfilmjeihez.– magyarázta Török Zoltán, aki maga is készített így felvételeket.A drónok előnyeit (olcsóbb, környezetbarátabb) azonban a természetfilmes szerint is érdemes kihasználni, de csak kellő körültekintéssel és hozzáértéssel. – A csapatunk drónpilótája iskolában tanulta az irányítást, és profi technikával dolgozunk, amivel nem kell közel repülni az állatokhoz, és ami biztosan nem zuhan le egy csorda kellős közepébe – tudtuk meg a szakembertől.Török Zoltán azt javasolja, hogy mindenki tartsa be a drónreptetés szabályait, ésSenki ne szálljon vonuló madarak közé és védett területre, inkább csak messziről gyönyörködjön az állatokban, vagy kérje természetvédelmi szakember tanácsát!A tatai Öreg-tavon minden korábbi rekord megdőlt a hónapban: elérte a 65 ezret a vadludak száma, amelyek telelőterületükre haladva állnak meg, és pihennek, táplálkoznak a tó környékén.– Elképesztően sok ilyen vizes élőhely akadna útjuk során, de ők a biztonságot szeretik, azért jönnek ide. Ha jól érzik magukat, akkor az öregek visszavezetik a fiatalokat erre az élőhelyre, mint ahogyan mi megszokunk egy jó wellness-szállodát, és visszajárunk. Ez nem genetikailag bevésődött viselkedés, ezért könnyű tönkretenni. A darvak esetében is látszik: beépült az agyukba a Hortobágy, a Kiskunság és a Körös–Maros területe: 50 éve alig vonultak ilyen madarak az országon át, ma pedig a világ legnagyobb daruátvonuló és pihenőterületei ezek a területek – mondta Orbán Zoltán ornitológus a Rádió 1 Balázsék című műsorában.