Új technológiával próbálják lassítani Georgia O'Keeffe festményeinek sötétedését

Különböző kémiai reakciók miatt apránként egyre sötétebbé válik Georgia O'Keeffe híresen élénk festményeinek egy része, restaurátorok azonban abban bíznak, hogy újfajta digitális képalkotási eszközökkel lassítani tudják a károk kialakulását.



Sante Fe-i és Chicago környéki szakemberek fejlett háromdimenziós képalkotási technológia megalkotásáról szóló terveket jelentettek be a hét végén. Az eszköz segítene az O'Keeffe és más művészek festményein megjelenő káros lerakódások észlelését a világ múzeumaiban.



Georgia O'Keeffe festményeinek megóvására már 2011-ben megkezdődtek az erőfeszítések nagyfelbontású képalkotással. Ennek révén elkerülhetővé vált, hogy mintát kelljen venni a művekből, ez ugyanis károsíthatta volna őket.



Ahogy a festmények öregszenek, káros szappanlerakódások jelenhetnek meg rajtuk. Ez akkor fordul elő, ha az olajfestékben lévő zsírok kölcsönhatásba lépnek a pigmentekben vagy a száradásért felelős szerek lúgos összetevőivel. A festményeken parányi hólyagok tűnnek fel, amelyek homokszemekre emlékeztető kitüremkedéssé alakulnak. Dale Kronkright, a Santa Fe-i Georgia O'Keeffe Múzeum restaurátora szerint szabad szemmel is láthatók. Ezernyi ilyen szennyeződés észrevehetően sötétebbé tesz egy festményt.



A jelenség nemcsak az amerikai festőnő hatalmas virágokat és az új-mexikói sivatagot ábrázoló ikonikus képeit, hanem a múzeumokban őrzött 20. századi olajfestmények jórészét érinti, Dale Kronkright szerint részben azért, mert az akkoriban használt professzionális minőségű vásznakat száradásgátló zsírokkal vagy olajokkal kezelték.



A károsodás mértékét feltáró képalkotó technológia kifejlesztésére az O'Keeffe-múzeum, a Northwestern Egyetem és a Chicagói Art Institute 350 ezer dollárost támogatást nyert el. A projekt célja egy olyan internetalapú rendszer létrehozása, amelybe bármelyik restaurátor feltölthet elemzésre felvételeket a festményekről a szappanlerakódás által okozott károk feltartóztatására irányuló erőfeszítések keretében.



Tudósok még mindig nem értik teljesen a lerakódások kialakulásának okát és sebességét, bár a hőmérséklet és a páratartalom változása a szállítások során az első számú "gyanúsítottak" között van Dale Kronkright szerint.



A technika fejlődése révén már nem kell legalább bélyegnagyságú mintát venni az alkotásokból, hogy vizsgálni tudják őket. "Ez nagyon nagy dolog" - hangsúlyozta a szakember.



Georgia O'Keeffe művei különleges lehetőséget adnak a szappanlerakódás kialakulásának vizsgálatára, mert rendkívül sokat tudni az anyagokról és a technikákról, amelyeket hat évtizedet felölelő pályafutása során több mint 800 képet festett. A szappanosodás 2011-ben tűnt fel a nevét viselő múzeum szakembereinek, miután egy vándorkiállítás képei látható, de nem a szállításhoz köthető károsodásokkal tértek vissza az intézménybe. "Ellenőrzés nélkül a szennyeződések száma és kiterjedése is nőni fog" - hívta fel a figyelmet Dale Kronkright. Becslése szerint öt festményen egészen biztosan a szappanosodás okozta károk mutathatók ki a múzeumban, míg összességében Georgia O'Keeffe műveinek 90 százalékát fenyegetheti a probléma.