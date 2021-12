Farkas Katalin szerint az em­­lékiratból is látszik, hogy Botka Sarolta művelt, okos nő volt, felért Klebelsberg Kunóhoz. Visszaemlékezései mellett Klebelsberg hozzá írott levelei is előkerültek. „Édes jó Angyalom!” – így szólította a hitvest, aki haláláig őrizte e leveleket. Botka Sarolta csendes, de biz­­tos szellemi társa volt férjé­nek. Emlékiratában említi, hogy saját képzelt világuk volt, amelyet mesebeli alakok, ma­nók népesítettek be. Az otthon sajátos világát alakították ki együtt, amelyben a komoly férfiú játszani is tudott.