„Vannak magyar vadőrök, akinek 10-20 csapdája is van és szeretnék azokat távolról megfigyelni. Őket tekinthetjük tipikus felhasználói csoportnak. Emellett van egy másik csoport is, ami erdészekből és erdészeti munkatársakból áll. Ők nem csapdáztatással, hanem állatbefogással és állatok áttelepítésével foglalkoznak. Nagyobb területen dolgoznak és például vaddisznós kerteknél alkalmaznak nagyobb vadbefogókat” – említette Somos Balázs, a Feedbackpack startup egyik alapító tagja, aki elárulta, hogy jelenleg egy piackutató céggel dolgoznak együtt, hogy jobban fel tudják mérni és ki tudják elemezni a kapott eredményeket.

Folyamatosan zajlik a tesztelés

A cél, hogy a prototípusok is egyre megbízhatóbbak legyenek. Ezért dolgoznak vadőrökkel, hogy az esetleges hibák kiküszöbölhetőek legyenek, mielőtt a nagyobb erdészetekhez kerülne a szerkezet.

„Bármilyen probléma is jelentkezik, mi abból tanulunk. Folyamatosan zajlik a tesztelés. Már van olyan eszközünk is, amely úgy működik, hogy tud e-mailt vagy SMS-t küldeni, a felhasználói igények szerint akár egyszerre több embernek is. Ez azért hasznos, mert így többen is értesítést kaphatnak az adott csapda állapotáról, így például a vadőrök kooperációja, egymás helyettesítése könnyebbé válik. Most épp egy „fület” tervezünk rá, hogy akár fára is felakasztható legyen, mert az eddigi visszajelzések alapján ez is igen hasznos funkció lenne” – mondta Somos Balázs.