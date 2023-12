A matematika felvételi minden évben nagy próbatétel a diákoknak és persze a szüleiknek is, ráadásul most jön az első NAT-2020 szerinti felvételi, így sok aggódó családnak lehet segítség az ingyenes felkészítő.

Rohamosan közeledik a január 20-i középiskolai írásbeli felvételi ideje. A legtöbben a matek miatt szoktak aggódni, amelynek során 45 percük van a diákoknak a felvételiben szereplő 10 feladat megoldására. Évről évre szerepelnek jó térlátást, szövegértést, összetettebb matematikai gondolkodást igénylő feladatok, amelyekre az iskolai matematikaórán tanultak csak részben készítenek föl.

Ezért is lettek az utóbbi időben nagyon népszerűek a felvételi előkészítők, amelyek pontosan a felvételi vizsga típusfeladatait gyakoroltatják be a tanulókkal. A szülők igyekeznek lehetőségeikhez mérten minden extra segítséget megadni gyermekeiknek és ebben lehet most hasznos a mateking.hu által indított ingyenes felkészítő is.

Az oktatási platform felületén elérhető felkészítő a központi felvételi mind a 10 feladatának a megoldási módszerét bemutatja a Matekingre jellemző szemléletes magyarázatokkal és humorral. A rövid, 5-8 perces epizódokból már 2-3 epizód is elmondja a legfontosabb ismereteket. Egy témakör összes epizódját megnézve pedig már egészen alapos képet kap a felvételire készülő diák a lehetséges típusfeladatokról, a tipikus pontvesztési hibákról és a legegyszerűbb megoldási módszerekről.

Instant megoldás a felkészülés alatt

A mateking.hu epizódjai azoknak is hasznosak lehetnek, akik már járnak valamilyen előkészítőre, ugyanis az epizódok teljesen ingyenesen elérhetőek, és rövidségüknek köszönhetően gyorsan, de hatékonyan lehet velük haladni.