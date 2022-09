A kakaót a maják az istenek ajándékának és szentnek tartották, amelyet pénzeszközként is használtak. Nem véletlen, hogy a csokoládé és a luxus fogalma valahogy összemosódott a maja történetírásban – írja az Origo.

Az uralkodó hiedelem szerint a kakaó csak a társadalom legfelsőbb rétegei, az uralkodók számára volt elérhető.

A szakemberek már többször azonosítottak kakaót a különböző edényekben, amelyek leginkább az elit szertartási környezethez kapcsolódtak, de csak a rendkívül dekoratív ivóvázákra összpontosítottak. Ez azonban az élelmiszer elosztására és a hozzáférhetőségre vonatkozó feltételezésekhez vezetett.

De mi a helyzet a gazdákkal, akik kakaót termesztettek?

Az UC Santa Barbara kutatóinak új tanulmánya, Anabel Ford és Mattanjah de Vries is feltette ezeket a kérdéseket és válaszolt rájuk az ősi kerámiákból származó kakaómaradványok vizsgálatával. A Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban közzétett eredményeik azt mutatják, hogy a kakaó a lakosság számára is hozzáférhető volt, és a társadalom minden szintjén használták az ünnepségeken, szertartásokon és rituálék során.

A különböző kerámiák vizsgálata során megtalálták a kakaó biomarkereit

Forrás: Shutterstock

Régóta azt feltételezték, hogy a maják kakaója kizárólag az elit társadalmi réteghez kötődött

– mondta Anabel Ford, a Santa Barbara Egyetem MezoAmerikai Kutatóközpontjának antropológusa a HeritageDaily online tudományos portálnak, aki 40 éve kutat az ősi maja városban, El Pilaron.

Most már tudjuk, hogy ez nem így van; a kakaó mindenki számára elérhető luxus volt a hozzá kapcsolódó rituálék miatt

A kakaóhasználat kizárólagosságának tesztelésére a tudósok 54, különböző korból származó régészeti kerámiaszilánk kémiai elemzését végezték el. A kutatás során a kakaó biomarkereit keresték a különböző edényeken.

A tesztelendő kerámiák kiválasztásánál Ford és de Vries azokat a vázákat helyezte előtérbe, amelyekből valószínűleg kakaót ittak.

Tesztelték a tálakat, üvegeket és tányérokat is. Minden edénytípusnál bizonyítékot találtak az élelmiszerre.

A Belize folyó területén gyűjtött adatok azonban a hétköznapi háztartásokra helyezik a hangsúlyt, nem csak az elitre összpontosulnak. Az új kutatás tehát a korábbi feltételezésekkel szemben azt mutatja, hogy a kakaófogyasztás nem csak az elit társadalmi réteg „úri hóbortjának" és kiváltságának számított.