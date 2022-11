A karácsonyi időszak (december 24-26.) átlaghőmérsékleti adatai is a népi megfigyelés helyességét támasztják alá. A napi minimumértékeket vizsgálva országos átlagban ugyanis karácsonykor közel 0,8 fokkal van hidegebb azokban az években, amikor Katalin locsog. Ezen a téren is Budapesten jön be legjobban a jóslat: a fővárosban átlagban kb. 2,4 fokkal van hidegebb december 24. és 26. között egy enyhe november 25-ét követően. A lista második helyén található Nyíregyháza esetében ez az érték 1,64, míg a harmadik Miskolcon 1,16 fok.

A vizsgált időszakban csupán két olyan év volt, amikor Katalin teljes kudarcot vallott. 1948-ban és 1953-ban ugyanis a 10 vizsgált város egyikében sem teljesült a jóslat, hiszen november 25-én és karácsonykor is mindenhol fagyott.

A Katalin nap reggelén mért hőmérsékleti adatok ismeretében kijelenthető, hogy az ország döntő részében Katalin locsog, vagyis jóslata alapján idén fagyos karácsonyra számíthatunk. A 10 vizsgált város közül 3 kivételével mindenhol 0 fok feletti értékeket mértek a hőmérők. Keszthelyen, Szegeden és Szombathelyen 0 fok körül alakult a reggeli minimum-hőmérséklet.

A tömegvonzás alapú Dávid-naptár előre megjósolta, hogy november végén enyhül az időjárás, vagyis várható volt, hogy "Katalin tocsog". Igaz, az első éjszakai fagyokat is november végére jelezte. A Mikulás aztán ismét lehűlést hoz majd, éjszakai fagyokkal. December közepén azonban megint enged a fagy a szorításból, sőt éjszaka sem várható fagypont alatti hőmérséklet. Viszont éppen karácsonyra - ahogyan azt a népi időjóslás is mondja - "kopogósra" fordul az idő, karácsony környékén 0-5 fok közötti hőmérsékletet és csapadékot jelez a Dávid-naptár, vagyis lehet, hogy annyi év után újra fehér karácsonyunk lesz.

Borítókép: illusztráció