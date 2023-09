A népszerű komika csupán 16 éves volt, amikor - majdnem fél évszázada - megismerkedett azzal a férfival, akivel, ha kisebb szünetekkel is, de boldog vadházasságban él - írja cikkében a Ripost.

Zsuzsa csak egyszer nézett más férfira az elmúlt évtizedekben. A színésznő a Palikék világa by Manna vendége volt, ahol Dombóvári Vanda kérdése meglepő önvallomásra indította. A komika először nem is tudta pontosan megfogalmazni, mit is jelent számára a hűség fogalma. Végül kis rásegítéssel ráébredt, hogy ő maga a hűség szobra, hiszen négy évtizedes pályafutása során nem ugrált színháztól színházig, és a férfiakat sem "fogyasztotta".