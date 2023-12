A kampány arra hívja fel a figyelmet, hogy a megfelelő hűtésnek fontos szerepe van az élelmiszerbiztonság megőrzésében és az élelmiszerpazarlás csökkentésében a karácsonyi időszakban is.

A közlemény szerint egy átlagos magyar fogyasztó egy év leforgása alatt 60 kilogramm élelmiszerhulladékot termel, ebből 24 kilogramm elkerülhető lenne.

A pazarlás mérsékléséhez az élelmiszerek kezelésében elengedhetetlen a megfelelő tudás és a tudatos hozzáállás. Azt írják, számos olyan praktika van, amelyek alkalmazásával a hűtő és a fagyasztó még nagyobb segítséggé válhat az élelmiszerpazarlás elleni harcban.

Fontos odafigyelni a megfelelő hőmérséklettartományra, az elrendezésre és az időzítésre, a hűtendő élelmiszerekre, és azokra is, amelyeknek árthat a hűtve tárolás. A fagyasztás és kiolvasztás helyes és biztonságos módjáról sem szabad megfeledkezni, valamint a hűtőtakarítás lépéseiről vagy éppen arról, mi a teendő áramszünet esetén

– sorolta a Nébih.

A Maradék nélkül program legújabb útmutatója ezeket az ismereteket most egy helyen foglalja össze. A megszerzett tudás most akár értékes nyereményre is váltható a Maradék nélkül december 1. és 22. között tartó adventi kvízjátékában.

A felhívásról részleteket ITT OLVASHAT!