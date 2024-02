Köztudott, hogy igen viharos a pár kapcsolata, de most épp dúl köztük a szerelem. Blanka legújabb "hétköznapi" fotói között lapozgatva feltűnik a rapper is. Nem is akárhol. Egy fővárosi patinás tajvani étteremben falatoztak homárt - amiről ismert, hogy aranyáron mérik, akár 30-40 ezer forintra is rúghat kilója. A fényűzést az alábbi lapozós posztban lehet megnézni:

Luxus minden téren

De az énekesnő a drága vacsora mellett a cipőgyűjteménye egy részletét is megörökítette: Massimo Dutti csizmáját közel 100 ezer forintért árulják, Rejina Pyo félcipője még ennél is többe kerülhetett. A táskáiról nem is szólva, a képen egy Balenciaga termék is látszik, aminek ára háromszázezer forintnál is többre rúghat.

Blanka alig egy éve Lilu sminkelős műsorában vendégeskedett: ekkor még nyoma sem volt a költekező életmódnak. Mint kirderült, akkor csupa megfizethető terméket - szájkontúrozásra például egy olcsó szemöldökceruzát - használt.

