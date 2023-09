Nick Vujicic délelőtt főleg a fiatalokat érintő problémákról beszélt. Például, hogy nem érdemes másokhoz hasonlítgatniuk magukat vagy azért utánozni társaikat, hogy menőnek tűnjenek. Szót ejtett az iskolai zaklatásról is: szerinte ha jobbá akarjuk tenni a világot, nem szabad az ilyeneken nevetni, inkább ki kell állni a bántalmazottért. És azt is elárulta: ő is utálta a sulit, mert csúfolták.

Ha így is érzed, ne add fel, szükséged van a tanulásra

– mondta.

Előadásában szó esett még arról, hogy nem a külső, a test számít, mert az érték belülről származik, és elárulta azt is: gyermekként azt gondolta, soha nem lesz boldog, most viszont házas ember négy gyönyörű gyermekkel. És bár fiait és lányait nem tudja átölelni, szerelme kezét sem tudja megfogni, így is teljes az élete. Előadása végén pedig hangsúlyozta: fontos, hogy merjen mindenki nagyot álmodni.

Rengeteg lehetőség van bennetek a következő 10 évben

– biztatta a fiatalokat, majd hozzátette: véleménye szerint egy évtized alatt Magyarország képes lesz arra, hogy gazdaságilag Amerikát is meghaladja.