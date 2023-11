Heinrich von Kleist vígjátékát is műsorára tűzte az évadban a Szegedi Nemzeti Színház, Az eltört korsót nemrég mutatták be a Kisszínházban Koltai M. Gábor rendezésében. A főszerepben Gömöri Krisztián állítaná helyre vasszigorral Ádám bíróként egy kisvárosi közösség nyugalmát, amelyet egy eltört korsó miatti tyúkper borzolt fel, ha nem kapná a nyakába a törvényszékre érkező jogi ellenőrt. A revizor jelenlétében a bírói tekintély szigora helyett kénytelen ravasz lavírozásba kezdeni, hogy kinyomozza az igazságot. Vagy éppen elkendőzze? Gyorsan kiderül ugyanis, hogy előző éjszaka korántsem csupán egy korsó szenvedett csorbát.

A darab műfaja szerint vígjáték, ám valóban „csak” az?

Az eltört korsó nem olyan harsány nevetést kiváltó komédia, mint ami például Feydeau vígjátékait kíséri. Ez a darab sokkal több rétegű. Mély és fontos erkölcsi témákat feszeget, miközben azért természetesen ott van benne a komédia is. De emellet groteszk játék és krimi is, nagyon izgalmas

– adta meg a választ lapunknak Gömöri Krisztián, aki a kilencvenes években találkozott először a darabbal.

Szegeden volt az Országos Színházi Találkozó, akkor láttam Az eltört korsót Haumann Péter főszereplésével. A szereposztás parádés volt: Csákányi Eszter, Fullajtár Andrea, Bán János, Máté Gábor, Elek Feri játszotta

– idézte fel a közkedvelt színész, akinek karaktere korántsem a legmakulátlanabb jellem a történetben.

Ádám bírót semmilyen szempontból nem lehet a megtestesült erkölcsnek nevezni. Egy minden hájjal megkent alak, aki erősen próbál visszaélni a pozíciójával, hatalmával. Éppen ezért örök érvényű szerintem ez a darab, hiszen a hatalommal való visszaélés örök probléma

– részletezte a színész, aki legfőbb kihívásként a veretes nyelvezetet említette.

Figyelmet, koncentrációt igényel, de szerintem nagyon megéri. Sokat küzdöttem a szöveg elsajátításával, de egy ilyen negatív és groteszk figurát játszani nagyon hálás feladat. A hirtelen, pofátlan váltásai, a figura sokszínűsége és zsenialitása miatt igazi örömjáték nekem

– mondta Gömöri Krisztán, aki „patás lábúként”, tarkopaszon, sebes-véres fejjel brillíroz a színpadon.

A maszk elkészítése nagyjából háromnegyed óra minden előadás előtt. Nagyon élvezem, hogy most kicsit másmilyennek látnak a nézők a színpadon, mint általában

– árulta el lapunknak.

Zsúfolt heteken van túl Gömöri Krisztián. Több továbbjátszásban is élvezheti játékát a szegedi közönség: az Időfutárban, az Egy csók és más semmi zenés vígjátékban, a Kakukkfészek színműben. Emellett ceremóniamesterként garantálta a jó hangulatot a lakodalmakban október közepéig, de kabaréesteken is rendszeresen fellép színészkollégáival. Mindezen túl a Pajtaszínház projekt keretében kistelepülési, amatőr társulatot is mentorál, és gőzerővel készül a Matyi elszabadul, avagy sok lúd disznót győz előadásaira is, ahol Döbrögi őfőméltóságának bőrébe bújik.

Ráadásul nagy öröm érte augusztusban a színészt, ugyanis megszületett kislánya, Gömöri Lina Olívia.

Augusztus 15-én született meg második házasságomból a kislányom. Nagyon jó baba, de persze, ha éjszaka korog a pocakja, azt mindig jó hangosan jelzi. Nagyon szerencsés vagyok, mert a feleségem igyekezett a lehető legtöbb terhet levenni a vállamról, hogy a próbák és az előadások között tudjak készülni és pihenni, de így is igen intenzív időszakon vagyok túl

– mondta el lapunknak a büszke édesapa.