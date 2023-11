Luigi most a Zámbó Jimmy-emlékkoncert országos turnéján vesz részt. Ennek most volt a 38. állomása, méghozzá Nagykanizsán, telt házas koncerttel. Új nagylemezt kiadni már nem tervez – mint sokan mások, ő is úgy látja, hogy efölött a formátum fölött már eljárt az idő. Új dalokat azonban természetesen mostanában is ír. A következő a jövő év elejére várható. Egyelőre annyit árult el róla, hogy kifejezetten vidám, tavaszias hangulatú lesz.