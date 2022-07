Ezek a tárgyak szépek, személyes emlékek is egyben, ráadásul megidéznek egy már letűnt kort

– mondta az apátfalvi retró tárlat egyik kiállítója, Giláné Török Éva. Hozott még be egy mozsarat, két rádiót és egy szőnyegporolót is. Amikor meghallotta a kiállításra szóló felhívást, nyomban szétnézett otthon, milyen múltból itt maradt tárgyai vannak – ezeket ugyanis nagyrészt mindmáig használja is. A legnagyobb sikert közülük egy, a faluház dolgozói, látogatói között végzett felmérés szerint a festőhenger aratta.

Ezzel még édesanyám díszítette a szobákat, mert nem volt pénzünk mestert fogadni

– mondta.

A nem mindennapi tárlat ötletgazdája a helyi művelődésszervező, Vargáné Nagyfalusi Mária volt. Mint mondta, a retró, mint korszak tág fogalom, a legtöbben a második világháborútól a rendszerváltásig terjedő időszakot értik alatta, de van, aki már az 1990-es éveket is.