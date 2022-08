Idén nyáron is a szárnyaik alá vették a helyi fiatalságot a csanyteleki Őszikék Nyugdíjas Egyesület nagymamái és nagypapái, az idősek harmadik alkalommal szerveztek tábort általános iskolás korú gyerekeknek. A péntekig tartó közös táborozást az első napon „bemelegítésként” horgászattal kezdték, a Megyesi tó partján értük utol a csapatot.

– Mindannyian nagyik vagyunk, rá vagyunk hangolódva a gyerekekre. Egy ilyen közös hét pozitív élményeket hagy bennünk és bennük is. Szívesen jönnek hozzánk, érdeklődőek, sokat kérdeznek és jókat beszélgetünk

– mondta el Györgyiné Mészáros Erzsébet, a nyugdíjasklub vezetője.

A tábor programját úgy állították össze, hogy legyen olyan rész, ami minden résztvevőnek újdonságot jelent, és legyen olyan elem is, ahol egymást taníthatják a különböző generációk.

A héten tartanak egy interaktív napot, ahol a szegedi Somogyi-könyvtár munkatársai a robotikával és a 3D-s nyomtatással ismertetik meg a táborozókat, a nagyiknak például sütőformát fognak készíteni. A hagyományőrzés is terítékre kerül, a gyerekek népdalokat tanulnak majd citera- és harmonika-kísérettel, a hét második felében pedig egy kirándulás is várja a kicsiket a tömörkényi halastóhoz, de lesz sportnap és közös tánctanulás is. – Tavaly a TikTok használatának megtanulásában segítettek a gyerekek, idén a robotok körül és a tánctanulásnál számítunk majd a segítségükre – tette hozzá mosolyogva Györgyiné Mészáros Erzsébet.

Ennek valószínűleg nem lesz semmi akadálya, mert ahogy ottjártunkkor is tapasztaltuk, szívesen dolgoztak és játszottak együtt fiatalok és idősek.

– Én már másodszor vagyok ilyen táborban. A tavalyiban nagyon tetszettek a régi dolgok, a hagyományőrzés, például, hogy hogyan kell tésztát készíteni meg a lovaskocsizás. A mostani hét is biztos nagyon jó lesz: várom, hogy milyen újdonságokat tudunk majd megmutatni a nagyiknak és ők mit tanítanak nekünk

– mesélte Szabó Abigél.

Közös horgászással indították a tábort. Fotó: Majzik Attila