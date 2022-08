Nem minden helyszín alkalmas egy ilyen különleges esemény lebonyolítására, hiszen a megfelelő technikai feltételek mellett sok szabálynak kell megfelelni és a szükséges engedélyeket is be kell szerezni. Ezt Szegeden a ballonosok nem vállalták, Kecskeméten pedig az anyakönyvvezetők ijedtek meg a feladattól. A székesfehérvári önkormányzatnál viszont többen is izgalommal fogadták a légi esküvő kihívását. Megfelelő nagyságú ballont Velencén találtunk, ám a felszállás és a leszállás helyszínét úgy kellett alakítani, hogy Fehérvár légterében maradjunk, hiszen fehérvári anyakönyvvezető csak a város közigazgatási területén eskethet. Persze ahhoz is külön engedély kellett, hogy az anyakönyvvezető a levegőben adhasson össze minket