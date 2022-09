A hormonháztartás egyensúlya könnyebben kibillenthető, mint azt gondolnánk – akár a mozgásszegény életmód, a helytelen táplálkozás, de a túlzásba vitt munka is felboríthatja. A különféle hormonális zavarok nagyon eltérő tünetekkel jelentkezhetnek, és az egész szervezetünkre hatással lehetnek. A jó hír viszont az, hogy van néhány olyan természetes módszer, ami segíthet az egyensúly megőrzésében.

Tünetek, amik a hormonháztartás problémájára utalhatnak

A hormonrendszer hibás működése számtalan tünettel jelentkezhet. Sokszor olyanokkal, amelyekről nem is gondoljuk elsőre, hogy gond lehet, hanem a „majd elmúlik” kategóriába soroljuk. Pedig ha egy egészen kis esélye is van annak, hogy hormonzavarral állunk szemben, mindenképpen javasolt orvoshoz fordulni és minél előbb megkezdeni a kezelést.

Hormonális problémára utalhat, ha túlzottan fáradékonyak vagyunk, hirtelen hangulatváltozásaink vannak, vagy éppen levertséggel küzdünk. De akkor is érdemes gyanakodni, ha szárazzá, töredezetté válik a hajunk vagy hullani kezd. Esetleg erőteljesebben verejtékezünk, mint szoktunk, de a túlzott szőrnövekedés vagy a súlygyarapodás is utalhat hormonproblémákra. Mindezek mellett pedig pattanások, bőrelváltozások, erős menstruációs görcsök formájában is jelentkezhet ez a kondíció.

A hormonális zavarok következményei

A különféle hormonális zavarok következményei éppúgy széles skálán mozognak, mint a tünetek, melyekkel jelentkezhetnek. Fontos, ha felmerül a gyanú, ne magunk próbáljuk diagnosztizálni a problémát, hanem bízzuk szakemberre, ugyanis ugyanaz a tünet többféle endokrinmirigy hormontermelési zavarának is lehet a következménye. Így laborvizsgálatok nélkül semmiképpen nem lehet megállapítani a tünetek forrását. Nem beszélve arról, hogy olyan betegségek mögött is állhat hormonális probléma, mint pajzsmirigy alul- vagy túlműködés, cukorbetegség, gyerekek esetében zavart okozhat a növekedésben, de a Crohn-betegség hátterében is meghúzódhat. Mindezek mellett pedig menstruációs zavarokat, és súlyos esetben meddőséget is okozhat.

Természetes módszerek a hormonháztartásunk egyensúlyáért

Egészségesen változatos étrend

Az egészséges táplálkozás nem egyenlő azzal, hogy csak zöldségen és gyümölcsön élünk. Többnyire mindenből ehetünk, amit megkívánunk, azonban a mértékre és az egyensúlyra érdemes odafigyelni, illetve az ételek minőségére. Éppúgy ehetünk zsírokat, ahogy szénhidrátot is, azonban törekedjünk mindkettőből a természetes, egészséges verzióra. Ezek mellett pedig figyeljünk oda a mennyiségre, hiszen a túl kevés tápanyagbevitel éppúgy felboríthatja a hormonháztartást, mint a túlevés.

Vitaminok és ásványi anyagok pótlása

Szervezetünk a legapróbb változásra is reagál, így a hormonháztartás egyensúlya is rendkívül érzékeny, ami ugyanúgy felborulhat a mozgásszegény életmódtól, mint a vitaminok, és ásványi anyagok hiányától. A megfelelő étrenddel sok vitamint és más szükséges tápanyagot tudunk pótolni, de gyakori, hogy ez mégsem elég a szervezetünk számára. Javasolt odafigyelni ilyen szinten is az egészségünk megőrzésére, és pótolni a szükséges vitaminokat és ásványi anyagokat. Köztudott, hogy a tél közeledtével C-, és D-vitamint „kell” szedni, azonban azt már kevesebben tudják, hogy például a mio-inozitol, másnéven a B8-vitamin is segíthet a hormonháztartás egyensúlyának megőrzésében.

Rendszeres sport

A sport számos betegség megelőzésére kiváló módszer, hiszen a rendszeres mozgással karbantarthatjuk a testünket és a lelkünket egyaránt. Nincs ez másként a hormonháztartásunk tekintetében sem: rendkívül fontos a hormonális egészségünk megőrzéséhez a fizikai aktivitás. Testmozgás közben kiereszthetjük a gőzt, ezzel csökkentjük a stresszt, illetve a mozgás csökkenti az inzulinszintet. A kevés inzulin segítség a testünknek, a túl sok viszont cukorbetegséget, gyulladásos megbetegedéseket, és akár még szívbetegséget is előidézhet.

Stresszmentes mindennapok

A túlzott stressz életünk számtalan területére hatással lehet, így az egészségünk megőrzése érdekében is fontos megtalálnunk azt a módszert, amivel csökkenthetjük a mindennapos stressz-szintet. Sokak számára ez valamiféle sport, még mások a légzőgyakorlatokra esküsznek. Mindenkit más hoz egyensúlyba, de tény, hogy ezen dolgozni kell, ha sokáig egészségesek szeretnénk maradni. A stresszhormonok alapvetően akkor szabadulnak fel, ha veszélyben, fenyegetve érezzük magunkat, arra buzdítva, hogy harcba szálljunk. Azonban egy rossz munkahely, boldogtalan párkapcsolat, vagy bármilyen negatív szituáció ugyanezt eredményezheti, ami idővel krónikussá is válhat és több szövődménye is lehet.

Már enyhe tünetekkel is javasolt orvoshoz fordulni, azonban a legtöbb esetben a hormonális zavarok könnyen gyógyíthatóak. Ahogy a fent leírtakból is látszik, már az is elegendő lehet, ha egészségesebben táplálkozunk, és rendszeresen sportolunk, illetve odafigyelünk a szükséges vitaminok pótlására, a C-, D-vitamin, valamint a B-vitaminok és különösen a mio-inozitol segítségünkre lehet – de a magnézium és a kalcium pótlása is jól jöhet.