Az internetezők 85 százaléka tagadta, hogy használna illegális filmes és zenei tartalmat. Megfigyelhető, hogy miközben a torrentoldalak továbbra is népszerűek, a letöltést kevesen vállalják nyíltan. De valamivel többen ismerték el, hogy illegális forrásból töltenek le, és vallották be azt is, hogy jogellenesen jutnak hozzá szoftverekhez és könyvekhez. Ugyanakkor a megkérdezettek csupán alig egynegyede fizetne azért, hogy legálisan jusson online tartalmakhoz. Jól elkülöníthető egy potyautas csoport is: ők azok, akik maguk nem töltenek fel, azonban letöltenek mások által feltöltött tartalmakat.

Többségük ezt azzal indokolta, hogy nem akar fizetni olyan tartalomért, amelyet ingyen is meg tud szerezni. Pénzhiányra 17 százalékuk hivatkozott. A legális streaming szolgáltatások közül változatlanul toronymagasan a YouTube a legnépszerűbb és legismertebb – derült ki a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. idei, reprezentatív kutatásából. A két szervezet arra volt kíváncsi, mennyire jellemző a jogszerű internethasználat, de vizsgálták a letöltések körülményeit, indokait és az illegális tartalmak jogszerű alternatíváit is.

– Bár a kutatási eredményekből az látszik, hogy a válaszadók nagy része még mindig fogyaszt a világhálón illegálisan elérhető tartalmakat, vannak pozitívumok is. A legfontosabb talán az, hogy nőtt azok csoportja, akik nem foglalkoznak jogszerűtlen tartalmakkal. Szerencsére egyre több jogszerűen elérhető zene és film található az interneten, amely a fogyasztói szokásokat is alakítja – fogalmazott Lábody Péter, az SZTNH szellemi tulajdonjogok jogérvényesítéséért felelős elnökhelyettese.