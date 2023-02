Érdekességek A víziló bumfordi alakja miatt gyakori szereplője az állatszereplős mesekönyveknek és rajzfilmeknek, mint például a Hugó, a víziló. Az ókori Egyiptomban királyi időtöltés volt a vízilóvadászat, feltevések szerint a fiatal Tutanhamon fáraó halálát egy ilyen vadászat okozta. Sok ábrázoláson láthatók, mert tisztelték is őket: az egyiptomi vallás egyik népszerű házi istenét, a terhes anyákat és a gyermekeket óvó, védő Tauret istennőt krokodilfejjel és vízilótesttel ábrázolták. A Budapesti Állatkertbe 1893-ban került az első példány, amely a hírek szerint a maga idejében Európa legnagyobb vízilovának számított, és tekintélyes kort ért meg, 1917 novemberében múlt ki. A víziló vastag bőréből készül a vízilóbőrkorbács, amely több afrikai ország rendőrségénél még ma is rendszeresített fegyelmező eszköz. Renáta is sokat olvasott róluk, ismeretterjesztő filmeket is nézett, hogy minél többet megtudjon kedvenceiről. Megdöbbent, mennyire vérengzők és veszélyesek is lehetnek.