Ajándék, túra és élmény egyben

A sok visszatérő között most is voltak, akik először vettek részt a túrán. Pördiné Gubucz Andrea, a túravezető feleségének kollégája többször is kirándult már Zoltánnal, most ismerősét, Tóth-Bódi Andreát invitálta, aki nem bánta meg, hogy elfogadta a meghívást. Azt mondták az Andreák, a túra egyben előnévnapi ajándék mindkettőjük számára, a gyerekeknek élmény, egy kellemes kirándulás és utóhúsvétolás egyben.

Ragadós galaj, turbolya és a salamonpecsét

A túra kincs- és csokikereső része a gyerekeknek szólt. A túravezető néha előrement, hogy elrejtse az érdességet, de volt ahol már előre telepített kincsek várták őket. Közben az erdővel és annak növényvilágával is megismerkedhettek. Tanultak a nyúlkaki és a dámaszarvaskaki közti különbségről is. Többen egymástól függetlenül dicsérték Bánhidy Zoltán felkészültségét, a játékos feladatokat, amelyekkel készült. Az állomásokon – miután vetődve, repülőrajttal szélsebesen összeszedték a gyerekek a fű közt, fák odvában elrejtett csokoládét – hasznos ismeretekkel gazdagodhattunk. A ragadós galaj például, ahogy a neve is mondja, ragad, ezért mindenki kapott egy-egy darabot a sapkájára, kabátjára. A zamatos turbolya ánizsillatú növény, a medvehagymához megtévesztésig hasonló salamonpecsét pedig mérgező.

Fájdalomdíj: pálcikás csokinyuszi

Az 1883-ban alapított iskolával körülbelül egyidős kocsányos tölgyet is megtekintettük, éjszakai menedéket is építettek a gyerekek, majd művészkedtek is. Aki nem talált csokit – mint például az újságíró – az fájdalomdíjként kapott egy pálcikás csokinyuszit Bánhidy Zoltántól, de az ásotthalmi gyerekek és szüleik jószívűségét mutatja, hogy többen felajánlottak édességet a saját, vagy gyermekük gyűjteményéből, amelyet természetesen nem fogadhattam el. Pedig a csokinyuszi pont a kedvencem.