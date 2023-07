Lestyán Roland nem járt énektanárhoz, a muzsikálást sem tanulta külön, a családjukban azonban régi hagyomány a tánc és a zene. Gyerekkora óta énekel. Alighanem ezért gondolta úgy néhány évvel ezelőtt egy zenésztársa, Rádai Szilveszter biztatására, hogy szerencsét próbál előadóként. Az ötlet olyannyira bevált, hogy ma már zenésztársaival – Rádai Szilveszter billentyűs hangszerek, Léderer Zoltán énekes, Lestyán Zsolt gitáros és Kiss Péter tamburás – járja az országot, a legkülönbözőbb helyekről kap felkérést. Ahogyan az ebben a műfajban szokás, leginkább családi összejövetelekre, cigánybálokra, bulikra invitálják, olykor másnap hajnalig szórakoztatják a közönséget. De nem csak ilyen jellegű meghívásokat kap: a napokban például Budapesten egy jótékonysági gálaműsor egyik fellépője lesz, amelyet egy súlyos beteg kisgyerek megsegítésére, a mulatós roma popzene sztárjainak közreműködésével szerveznek.



A 34 esztendős makói énekes most azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy két legutóbbi klipje tekintélyes nézőszámra tett szert a legnagyobb videómegosztó oldalon. Az Így élem az életem című, saját szerzeményét 2 hónap alatt 11 ezren nézték meg, a Szerelem, szerelem címűt pedig 3 hét alatt több mint 5 ezren. Utóbbi felvétel egyébként szülővárosában készült, képsorain felbukkan a makói főtér, a hagymavirág-szökőkút és a Hagymatikum fürdő előtti park, a Csanád vezér tér, illetve az egyik helyi szórakozóhely is. Ehhez az ihletet a párja adta, akivel 17 esztendeje szeretik egymást.

A maga stílusában mind a kettő megállja a helyét, hasonlóak futnak a műfajjal foglalkozó zenecsatornákon – igaz, ott egyelőre még nem tűntek fel, de Roland bízik abban, hogy előbb-utóbb ez is megtörténik.

A zeneszámokat egy budapesti stúdióban rögzítették, a klipek pedig a műfajban ismert Kenya Ferenc munkái.

A célom az, hogy a dalaimat szerte az országban megismerjék. És azt szeretném, ha nem csak a romák kedvelnék meg

– mondta.

Azt vallja, hogy a zene szívből jön, és származástól függetlenül képes összekötni az embereket – ennek jegyében dalszövegeit részben roma, részben magyar nyelven írja. A dalírásba a lányait, Tiffanyt és Jázmin Virágot is be szokta vonni, mert a fiatalabb korosztályt is szeretné megszólítani.

Amikor nekiállok otthon muzsikálni, néha elkapok egy-egy dallamot, egy-két szót, ami megtetszik, és ebből születnek aztán a dalok

– mesélte. Eddig négy saját szerzeménye van, de már íródnak az újabbak is. Ezekből is készül majd klip. CD-t kiadni viszont nem tervez – úgy gondolja, afölött már eljárt az idő.