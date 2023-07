A madarak néha az őket megfigyelő szakembereket is képesek meglepni. Így történt ez a közigazgatásilag Magyarcsanádhoz tartozó Bökényen is, ahol a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságának van egy területi irodája. Itt az elmúlt években számos mesterséges madárodút helyeztek ki. Ezekben az odúkban kékcinkék, széncinkék, mezei verebek, seregélyek költöttek idén, de az iroda udvarában fészkelnek örvös galambok, balkáni gerlék, fekete rigók és füsti fecskék is. A szakemberek június elején figyeltek fel arra, hogy egy búbos banka pár mindezek helyett a melléképület tetőjét szemelte ki költőhelyként.

A hím madár szorgalmasan hordta az élelmet tojásokon ülő párjának, majd hamarosan a fiókák hangját is hallani lehetett, majd később mindkét szülő fáradhatatlanul etette utódait. A fiókák hangja egyre erősebb lett, így már hallani is lehetett, amikor megérkezett az egyik szülő. A fiatal madarak gyorsan nőttek és június végén szemtanúi lehettünk, ahogy szép sorban, pár napos eltérésekkel elhagyták a fészket – összesen hatan. Néhány napig még fel-feltűntek az iroda udvarán, ahogy eleséget követeltek szüleiktől, aztán szétszóródtak a környező területeken és önálló táplálékszerzésbe kezdtek.