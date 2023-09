Idén 40 csapat nevezett

– mondta el lapunknak Lévainé Jakus Edina, a művelődési ház vezetője. Nem maradt tehát éhes a négytagú zsűri, aminek mindegyik csapat főztjét végig kellett kóstolnia.

Mi, a két laikus, annyit tudunk eldönteni, hogy finom vagy nem, a szakmai zsűritagok pedig minden mást értékelnek

– avatott be az ítészek munkájába Avramov András szőregi képviselő, aki Szekeres Sándor Gáborral, a szőregi művelődési ház vezetőjével az ételszerető zsűritagokat képviselte. Vajtó László és Shabanája Nóra pedig szakmabeliként értékelték a halhús állagát, a paprika ízét és minden egyéb fontos szempontot.

Voltak különleges ételek – például kapros hallé harcsagaluskával –, de a többség a hagyományos ízekre esküdött. Például Szekeres Zoltán, aki 10 kiló halat főzött meg a 20 fős helyi társaságnak.

Minden évben itt vagyunk, dorozsmaiként ez természetes. Nem a győzelemért, hanem hogy egy jót együnk

– mondta a férfi, aki ilyenkor azt sem bánja, hogy már előző nap filéz, hajnaltól pedig paszíroz.

A halászléfőzés tehát a legnépszerűbb program a rendezvényen, de például tökös ételekkel is lehetett versenyezni. Idén kekszet, pitét, golyót, tekercset, muffint és tortát is készítettek háziasszonyok, ezeket a résztvevők ingyen meg is kóstolhatták. Akinek nem jutott, mert hamar elkapkodták az édességeket, az sem maradt tök nélkül, hiszen a kemencében összesen 170 kilót sütöttek meg. Mellé pedig desszertnek 120 kiló almát is. Aki esetleg már a halloweeni tökfaragásra készülne, az praktikákat leshetett el Tanács Attila zöldségfaragótól, aki idén is művészi kompozíciókat alkotott, a művelődési ház nagytermében pedig töknemesítő mutatta be, milyen fajtákat érdemes most keresni.