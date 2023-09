Szeptember közepén a méhészek elkezdik a teleltetést: miután „megetették” cukorsziruppal ezeket a szorgos élőlényeket, hogy azok be tudják fedni a kaptárban lévő mézet, elkezdik a fészkek betakarását. Ez fontos, hiszen a hiányosan szigetelt méhotthonokban sok rokkant, munkaképtelen rovar fejlődik ki. A háziméhek a kolóniájukkal együtt telelnek át. A kaptárban csoportosulnak, és általában egész télen ott is maradnak. A hideg évszakot a nyár folyamán felhalmozott élelmiszer-tartalékokból – elsősorban a saját mézükből – táplálkozva vészelik át. Érdekesség, hogy míg a vadméhek egyfajta hibernációban telelnek ki, a háziméhek egész télen aktívak maradnak, hogy melegen tartsák a kaptárat. Így teljesen normális, hogy egy-egy meleg januári napon is kint tartózkodnak és virágport gyűjtenek a téli virágokról.