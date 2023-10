Különleges járgánnyal futott össze a minap fotós kollégánk a Dóm téren. A Mini Cooper egy olyan matricától vált egyedivé, amitől személyisége lett: nyugodtan szólíthatjuk Bradleynek is. Lehet, hogy az autó márkája miatt, de valóban abban a hitben éltem, hogy Bradley Cooper alacsony. De gyorsan utánanéztem, és kiderült, hogy Bradley valójában korántsem mini. Az amerikai színész nálam mindössze egy centivel alacsonyabb: 185 centiméter magas, így bőven fölötte van a 175 és fél centis amerikai átlagnak.

De annak ellenére, hogy a metálkék Mini Cooper a keresztségben a Bradley nevet kapta, továbbra is pici maradt. Ugyanakkor az is tény, hogy az autó sokkal vagányabb lett a neves matricától. Arról nem is beszélve, hogy a – feltehetőleg hölgy – tulajdonosára is másképp néznek a csajok a kávéházban, ha bedobja, hogy őt Bradley Cooper hozta a találkozóra.

Ha pedig megunja Bradley-t, újabb nevek is szóba jöhetnek: amennyiben a ’30-as–’40-es évek csendes, szigorú arcú sármőrjeire bukik, akkor egy Gary matricát is felbiggyeszthet a Cooper logó fölé, ha pedig az excentrikus stílusú shock-rock énekesek jönnek be neki, akkor az Alice felirat kerülhetne az autó hátuljára.