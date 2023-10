Ki lehetett próbálni többek között a CNC forgácsolást, a fafaragást, a tetőfedést vagy éppen a térkövezést, de akár csempézésre vagy tapétázásra is volt lehetőség. A szakmák egy részét virtuálisan mutatták be, így azokról is tapasztalatot tudtak szerezni a diákok, amikhez egyébként komplexebb felszerelésre vagy speciális környezetre lenne szükség. Az iskolák mellett cégek is megjelentek a rendezvényen, így a fiatalok egyből azt is láthatták, a megszerzett szakmákkal hol tudnak elhelyezkedni és ott milyen feladatot tudnak majd végezni.

Erdélyi Margit, a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta, ezzel és a korábbi hasonló, pályaorientációs rendezvényekkel is a szülőket, osztályfőnököket és diákokat szeretnék segíteni, hogy megtudják, a sokszor talán nem is ismert szakmaelnevezések mit takarnak, illetve hogy a fiatalok olyan ágazatot tudjanak kiválasztani, amit aztán egy életen át tudnak művelni.