Saját bőrünkön tapasztaljuk, mennyire kevés fiatal tanul ma szakmát. Amikor még a móravárosi szakmunkásképzőben tanítottam, mintegy 150 tanár tanított, és évente több mint kétezer diák tanult az iskolában. Ma a létszám ennek a töredéke, és hozzánk is kevés tanuló jut el szakmai gyakorlatra; még kevesebb, akit később itt tudunk tartani. Jelenleg is folyamatosan hirdetünk villanyszerelői, klímaszerelői állásokat, de egyszerűen nincs ember a munkaerőpiacon. További nehézség az infláció, a gazdasági recesszió, melyek hatásai nálunk is megjelennek a gyakorlatban, de amíg van megrendelés, tudunk működni. Kereslet híján teremtünk magunknak munkát, ha másutt nem, akkor a fővárosban, ott mindig van lehetőség. Korábban is túléltük a válságot, akkor saját tőkével építettünk társasházakat, megfelelő banki segítséggel; az üzleti bizalom sokat segített. Arra büszke vagyok, hogy soha nem bocsátottunk el alkalmazottat a kevés munkára hivatkozva. És az is a stabilitásunkat igazolja, hogy nálunk minden hónap 1. és 10. között megérkezik a fizetés munkatársaink számlájára.