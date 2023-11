Csak tű és cérna legyen kéznél

– vallja a hódmezővásárhelyi Forrai Erzsébet, aki hímzéseit és patchwork munkáit alkotó társaival közös kiállításon mutatja meg a könyvtár olvasótermében. Egykori tudását már nyugdíjasként frissítette fel a helyi hímző szakkörben, és olyan szépen haladt vállalásával, hogy egyre többen bíztak rá félbemaradt hímzést, maradék fonalakat. Tudva, Erzsikénél minden jó kezekbe kerül. Különösen, hogy a különböző tájegységek jellegzetes motívumainak történetét, az ott élők szokásait, a hagyományok kialakulását is érdeklődve követi. A vásárhelyi hímzés mellett a cérnával varrott történelemként emlegetett úri, továbbá a karádi, vagy lukas hímzéssel ugyancsak megismerkedett. amelyhez tudományos alaposság és kézműves pontosság szükségeltetik.

Fotó: Tábori Szilvia

A talpas rózsa

Munkái arról tanúskodnak, miként lehet az egyik legismertebb és legrégebbi magyar hímzés hagyományát a korszerű lakáskultúrához vagy öltözködéshez illően újraalkotni. A másoláson túllépve, hogyan lehet a hagyományos népi hímzésből a lényeg megtartásával valami újat életre hívni

– fogalmazta meg Forrai Erzsébet munkáiról Ormos Zsuzsanna képzőművész. Hozzátette: A vásárhelyi hímzés esetében – ami a legnehezebb hímzések egyike –, a technika és az anyaghasználat mellett a színek is különlegesek. A mályva rózsaszín, barna és kék árnyalatai a jellemzőek, nagyon ritkán a zöld is. A kiállított anyagban szerepelnek olyan hagyományos formák, mint a terítő, vagy asztali futó, klasszikus talpas- rózsás, koronás-rózsás motívumokkal, harmonikusan szép színátmenetekkel.

Fotó: Tábori Szilva

Reneszánsz gránátalma

Ormos Zsuzsanna azt is megfogalmazta: „Tűvel, fonallal varrott történelem”, mondják az úri hímzésre, amelyhez tudományos alaposság és kézműves pontosság szükségeltetik. A munkák szerkezetében elsősorban reneszánsz hatás érvényesül, de a kutatók szerint törökös elemek is fellelhetők a vásárhelyi hímzésben, különösen a levelek variációiban. Ezen a kiállításon elsősorban tükörvászon alapra hímzett nagyon finom színvilágú hímzéseket láthatunk, a jellegzetes, eredetileg reneszánsz gránátalma motívummal. De talán a kiállítás egyik legszebb darabja az a táska, melynek fekete alapszínén igényesen, precízen kivitelezett tulipános motívum van. A fekete alap nemcsak kiemeli a színeket, hanem bársonyossá, puhává varázsolja azt – nem véletlen lett díjazott. Alkotói sokoldalúság bizonyítéka továbbá a kalocsai hímzés jelenléte is.

Türelem és kreativitás

A kiállítás anyagában külön blokkot alkot a foltvarrás. Ezek eredetileg olyan kézimunkák, amelyeket elhasznált ruhaneműk még használható részeiből készítettek. A szükség, a szegénység hozta létre. Az 1900-as évek elején alakult át szükségből kreatív, szabadidős programmá, kezdett „úri” művészetté válni, miután gyorsan felfedezték, hogy gondosan megtervezett mintákkal szépséget, kellemes látványt lehet elérni – részletezte Ormos Zsuzsanna. Külön kiemelve, hogy az egyes elemek összeillesztése az esztétikai igényességen túl hihetetlen precizitást, kézügyességet, türelmet, kreativitást igényel.