Miért fontosak a karácsonyi fények?

Az ünnepi dekoráció nem csupán rongyrázás, segítségével könnyebb az ünnepekre hangolódni. Az ünnepi dekorációhoz használhatunk természetes anyagokat és terméseket, de a kreatív hobbiboltokban kapható eszközökből is fabrikálhatunk karácsonyfa díszeket, kopogtatót az ajtóra, lampiont a szobába és így tovább. Mindezeket csak még szebbé és barátságosabbá tehetjük a fényekkel, melyeket gyertyával és LED-es fényfüzérekkel is megvalósíthatunk.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő dekorációt?

Az ízlés és az enteriőr harmóniája legyen mérvadó. Elsőként válasszuk ki a díszíteni kívánt területet és gondoljuk át a lehetőségeket. Döntsük el, hogy nekünk mi tetszik, vagy mi az, ami tartós megoldást kínálna? Ha zöld fenyőágakat szeretnénk, akkor élő fenyő legyen, amely idővel elhullajtja a leveleit, vagy műfenyő legyen, amit akár több szezonon keresztül is használhatunk – miközben le kell mondanunk a fenyőillatról és a természetes szépségről. Tipp: az ANRO webáruház blogjában számtalan ötletet találhatunk és inspirációt meríthetünk hangulatos karácsonyi dekorációhoz.

De nemcsak a szemünknek szerezhetünk kellemes pillanatokat karácsonykor. A fülünket ünnepi zenével, szaglószervünket pedig a mézeskalács illatával, fahéj és narancs aromákkal kényeztethetjük. A karácsonyt megelőző hetekben tehát többféle lehetőség adódik, hogy átszellemüljünk az ünnepi estékre!

Ahány ház, annyi szokás

Csillogó, ünnepies hangulatú dekorációt számtalan eszközzel kialakíthatunk, viszont mivel mindenkinek más az ízlése, hozunk néhány példát a választáshoz:

Fémes díszek: az arany és ezüst színek a karácsonyi időszakban nagyon felkapottak. Rendkívül elegáns látványt keltenek, ráadásul sokkal szebben csillannak meg rajtuk a fények. Nincs karácsonyfád? Akár drótból is hajtogathatsz egy fenyőfa sziluettet! Ezután akasszunk rá néhány üvegdíszt, tekerjünk rá egy LED fényfüzért és már kész is vagyunk a karácsonyfával.

Csillogó fények: a világítás nélkülözhetetlen eleme az ünnepi dekornak. A gyertyák melegséget sugalló fényét az energiatakarékos LED fényfüzér tökéletesen helyettesíti. Ma már kaphatók okos verzióban is, így akár telefonról is beállíthatjuk a nekünk tetsző fényjátékot. Léteznek kifejezetten a fenyőfák díszítésére alkalmas fényláncok, de speciális fényhálók is, amellyel a kerti bokrokat teríthetjük le.

Fehérített növények: a fehérített növények tulajdonképpen hóspray-vel vannak lefújva és azt a látszatot akarják kelteni, mintha éppen most esett volna rá a hó. Magyarországon hozzá vagyunk szokva, hogy karácsonykor hull a hó és hózik, meg egyébként is a fehér karácsony a legszebb – ezáltal a hóspray is hozzájárulhat a karácsonyi hangulat fokozásához.

A fénylő dekorációk alkalmazásával közelebb kerülünk a bensőséges hangulathoz, és mivel karácsonykor csak néhány nap van a nyugodt ünneplésre, használjuk ki a megelőző időszakot is, hogy békés és varázslatos legyen a karácsony!