A busz után taxiba szálltam Szentesen, hogy eljussak Tóth Gyula, a helyi sportlegenda Honvéd utcai otthonába. A sofőrnek nem kellett bemondani a pontos címet, tudta, hová kell menni. Feleségét, Gabriellát, az egyik német sportmárkát 39 éve forgalmazó bolt tulajdonosát is városszerte ismerik. Szóval könnyen célba értem, közben beszélgettünk, Gyula bátyám és a párja pedig már az ajtóban várt.

Gabriellával 51 esztendeje alkotnak házaspárt, három gyermekük és hét unokájuk van. Fotók: Imre Péter

Élet Csendesen

– Visszavonultan, csendesen élek, semmit sem csinálok, csak nézem a tévét

– a sportot. Nagyon ritkán mozdulok ki itthonról, a testmozgást a szobabicikli jelenti. Erről nem is tudok többet mondani. Ez az egészségemmel is magyarázható, volt két csípőprotézis-műtétem, és korábban kiment a két vállam is. De a sportágamat, a vízilabdát „személyes érintettség” miatt is figyelem: a fiam, Gyula bajnokságot nyert a szentesi ifjúsági női csapattal, az unokám, Csenge a serdülők edzője, nagyon szépen dolgozik a lányokkal – sorolta a 83. életévét szeptember 26-án betöltött Tóth Gyula, és védjegye, a mindig hamiskásan mosolygó, életkedvről árulkodó szem nézett rám. Közben kortyoltam a kávét.

Vízilabdás família

És sorolhatjuk tovább, fia mindhárom csemetéje kötődik a vízhez és a labdához: Csengét már említettük, a 23 éves Gyula az OB I-es Szegedben szerepel, míg Boglár a szentesi utánpótláscsapatot erősíti. Lányai, az olasz válogatottal Athénban olimpiai bajnok Noémi és a világbajnok Gabriella, vagy ahogy a családban hívják, Hugi utódai is követték a példát, vagyis a 22 éves ikrek, Emanuele és Gabriel, illetve Christian is barátságot kötöttek a vízipólóval, de a 15 éves Giuliano is sportol.

– Hét unokám közül hat vízilabdázik vagy vízilabdázott. A családomra vagyok a legbüszkébb – összegzett a névsorolvasás után. Ezzel nem lehet vitatkozni, hiszen folytatva a matekot, a Tóth famíliából eddig tízen próbálták ki magukat a sportágban az unokákhoz csatlakoztatva a három gyermeket és természetesen őt magát, Tóth Gyulát. Arra is nagyon büszke, hogy 3 éve az Állatorvostudományi Egyetem díszpolgárának választották – erről az eseményről lapunk is tudósított.

az egyik német sportmárkát 39 éve forgalmazó bolt tulajdonosát is városszerte ismerik. Szóval könnyen célba értem, közben beszélgettünk, Gyula bátyám és a párja pedig már az ajtóban várt

Szomorúság is akad

A sok igazolás miatt szomorú vagyok, hiszen annak idején, amikor ezüstérmesek lettünk a bajnokságban, a Tatabányáról érkezett kapus, Podhánszky Zoltán kivételével minden játékos szentesi volt. Ez az utánpótlás jelenlegi helyzetéről, állapotáról is árulkodik, de úgy látom, azért van re­mény, hogy több helybeli srác legyen majd a felnőttkeretben. Ha ez bekövetkezik, akkor újra elmegyek az uszodába a meccsekre. Két éve voltam utoljára...

– mondta.

Szeretik az országot– Az „olasz” unokák, Emanue­le, Gabriel, Christian és Giuliano mind ragaszkodó, többször látogatnak el hozzánk, szeretik az országot, a szokásokat és az ételeket. Christian szépen beszél magyarul, a ragozásokat is jól használja, Giuliano kicsit már rosszabbul bírja a nyelvet, de ő is szeret itt lenni. Évente egyszer biztosan eljönnek Magyarországra. Most, úgy érzem, az unokáim a legfontosabbak számomra – közölte.