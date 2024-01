Nagyon egyszerűen lefordítva: költségoptimalizáláskor a meglévő keretek között törekszünk a legtöbbet kihozni az adott helyzetből, egy régi közmondással élve addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér. Ezt a családi költségvetésnél is bevethetjük – biztat az országos ingatlanos portál írása.

Kis lépésekkel a cél felé

Persze ehhez jó, ha tudjuk, hogy pontosan mennyire hosszú az a bizonyos takaró. Ha régóta kilóg alóla a láb, bizony, vannak gondok, először azokat kell orvosolni. A hitelek, kölcsönök felszámolásával tehetünk a legtöbbet, tanácsolja az Ingatlanbazár, hiszen a nyomasztó adósság sokáig kér enni. Mindegy, hogy diák-, lakás- vagy autókölcsön nyomja a vállat, minél hamarabb túlad rajta az ember, annál több marad utána a zsebében. Főleg az olyan áru- és személyi hiteleket számoljuk fel minél hamarabb, amelyeket kimondottan magas kamattal vettünk föl!

A havi kötelezők

A legtöbb háztartás rendszeres havi kiadásai közé tartozik a kötelező gépjármű-biztosítás, esetleg a casco-, a lakásbiztosítás, a tudatosabbaknál a különböző nyugdíj-előtakarékossági formák, életbiztosítások befizetése. Ezeket is jó átnézni. Ha egyedül nem megy, kérje szakértő segítségét, a független alkusz szolgáltatása nem kerül pénzbe. Hátha az évfordulóknál az eddiginél talál olcsóbbat, jobbat. Az Ingatlanbazár utánajárt: a lakásbiztosítás pedig bármikor módosítható.

Fotó: shutterstock

Csapatjátékban gyerekjáték

Persze a rezsikiadásokat is figyelni kell, és nem csak a felnőtteknek. A pazarlás és a spórolás fogalmakkal bátran ismertessük meg a gyerekeket. Hiába spórol a szülő, ha a kamasznak esze ágában sincs. Ha mindenki kicsit odafigyel, tudatosan vizsgálja meg szokásait, több marad a hó végén a pénztárcában. Elég, ha kis dolgokban változtatunk: fogmosáskor felesleges a folyó víz, zuhanyzáskor nézzük az órát, és a villanynak sem kell indokolatlanul égnie.

Főzés több napra

Enni adósság mellett is szükséges, főleg, ha egy egész családról van szó. A havi kiadások legnagyobb részét ebben az esetben szinte biztos, hogy az élelmiszerboltokban hagyjuk. Jó hír, hogy házi koszttal itt is lehet spórolni! A készétel-rendelés és a hideg, előrecsomagolt élelmiszerek helyett sokkal olcsóbb főzni, akár több napra előre, és még egészségesebb is. Minél ritkábban térünk be az élelmiszerboltba, annál több pénzünk marad. A heti egy bevásárlás során minden főzési alapanyagot vegyünk meg.

Olykor hajlamosak vagyunk nasit, felesleges harapnivalókat a kosárba tenni. A szupermarketek által kínált applikációk, pontok, kuponok a takarékosabb vásárlás eszközei lehetnek, megéri ezeket is kihasználni – biztat az Ingatlanbazár cikke. Figyeljük az akciós termékeket, és ha a szavatosságuk engedi, ezekből vásároljunk többet.