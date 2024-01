A Körös-Maros Nemzeti Park területén kanyargó, szigetekkel szabdalt, idős erdőkkel szegélyezett Maros a Dél-Alföld egyik legvadregényesebb folyója. Azokon a napokon, amikor a part menti növényzetet zúzmara fedi, csodálatos látványt nyújt az itteni természet – hívja fel a figyelmet a nemzeti park honlapja. Januárban volt néhány ilyen nap: reggel még ködös volt az időjárás, de később kisütött a nap, és ragyogó látványt nyújtott, ahogyan a milliónyi jégkristály csillogott. Sajnos ez nem sokáig tartott, de akinek ekkor sikerült kijutnia a Maros-ártérbe, az szép élményekkel gazdagodott. A tél végéig ráadásul még jó néhányszor előfordulhat ez.

Fotó: Balla Tihamer

A zúzmara képződéséhez elsősorban az kell, hogy 0 Celsius-fok alatti hideg legyen, mert így a tereptárgyak, növények felülete is fagypont alatti hőmérsékletű lesz. Ha ilyenkor érkezik egy melegebb és páradúsabb légtömeg, akkor enyhe szél mellett a tereptárgyak szél felőli oldalán a levegőből kicsapódik és a tárgyakra hosszú jégkristályok formájában rátapad a pára. Ideális esetben ez akár több centi vastagon is borítja a növényzetet, a fák ágait – olyan hatást keltve, mintha vastag hótakaró lepné be a tájat.