Malactotó is lesz a szombati XII. Árpádhalmi Disznótoros Napon, a nyeremélny 3x1 kilogramm hurka és kolbász. A rendezvény reggel 7-kor látványdisznóvágással kezdődik. A feldolgozást is figyelemmel kísérhetik az érdeklődők, sőt, kolbásztöltő versenyt is rendeznek. 11 órától DJ Rácz Pál szórakoztatja a vendégeket. Az ebéd toros káposzta, hurka, kolbász és frissensültek, amihez részvételi jeggyel lehet hozzájutni.