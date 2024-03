Amikor január végén fotóriporter kollégánk lefotózott egy Babettát egy autó tetején a szatymazi tanyavilágban, még nem sejtettük, micsoda remek témába futottunk bele. Farkas Gábor egyike a legendává vált Csongrád-Csanád vármegyei babettásoknak, akik olyan utak­­ra vállalkoznak a kis robogóval, ami egy nagymotornak is becsületére válna.



Legendás utakon



Balaton, Adria, Fekete- és Balti-tenger, Athén, magyarországi kiskör, Grossglockner (erre az ötből csak ketten jutottak fel), Transzfogarasi út, Transalpina (itt medve kergette meg a csapatot) és Zakopane a Magas-Tátrában. Egy komoly túramotoros is büszke lenne ezekre az utakra, hát még Gáborék, akik Babettával járták meg a mo­torosok legendás túraútvonalait. Gábor és Zsolt olyan hétköznapi módon mesélnek arról, milyen kalandos egy Babettával tú­rázni, mintha ar­­ról beszélgetnénk, milyen vele Szaty­­mazról Szegedre ingázni. Röp­­ködnek a poénok, nehéz a be­­szélgetést mederben tartani.

Készül a túragép a garázsban. Ami elromolhat, az el is romlik, ezért fontos a felkészülés, főleg egy több mint 6000 kilométeres túra előtt. Fotó: Török János

A balatoni túra



Arra a kérdésre, hogy miért szívatják magukat Babettával, az volt a válasz, hogy ha mással mennének, az senkit sem érdekelne. A történet több mint tíz évvel ezelőtt kezdődött. Minden annak köszönhető, hogy Gábor egy ismerőse megbukott a szakmunkásvizsgán. Osztálytársai viszont elindultak a Balatonra szórakozni. Gábor azt tanácsolta a fiatalembernek, menjen utánuk Babettával. Ő pedig ment. A sztorit megírtuk 2013 augusztusában Balázs, a balatoni babettás címmel. Innen kapott kedvet a kirándulás­hoz Gábor, majd heten ne­­kivágtak az út­­nak. A déli partig 8-9 óra alatt jutottak le, aludtak egyet, majd indultak is vissza Szegedre.

A többi motoros általában egy napig megy, majd egy hétig marad, mi egy hétig megyünk, és egy napig maradunk

– ér­kezett a menetrend szerinti hu­morbonbon.

Ez már több mint szenvedély. A szatymazi Farkas Gábornál minden a Babettáról szól.

Fotó: Török János



Ima az emelkedők előtt



A nagyobb emelkedők előtt lánckereket is cserélnek a na­gyobb nyomaték miatt. Ilyenkor leterítik a szerelőszőnyeget, és szerelnek. A festői tájakon át vezető, motorosok körében közkedvelt Transzfogarasi úton mindannyian ott gubbasztottak a motor előtt, amikor szegedi motorosok – igazi, nagy túra BMW-kkel – mentek el mellettük. A következő csárdánál, ahol összefutottak, a BMW-sek megkérdezték, hogy ők minden emelkedő előtt imádkoznak-e.



Számok és előadások



A leghosszabb egy nap alatt megtett táv 420 kilométer volt. Az átlagsebesség 25-26 kilométer óránként, a csúcssebesség akár 40 is lehet, cucc nélkül még 41 is. Nem csak a túráknak élnek, minden évben el­­zarándokolnak Csehországba, a Babetta hazájába, ahol egy 12 órás versenyen vesznek részt. A Budapest–Szeged ralit is le­nyomják minden évben. A két város közti távolságot földúton kell megtenni. Motoros körökben igazi sztárok a mi babettásaink: rendszeresen hívják őket előadást tartani kiállításokra, motoros találkozókra. Az Utazás kiállításon standjuk is volt, és egyszer a legjobb előadó kö­­zönségdíját is elhozták.

Fotó: Török János

Babettás találkozó



A babettások idén Afrikába men­­nek. Már elkezdődött a fel­készülés, a műhelyben megtekintettük az egyik túragépet. A start április 25-én reggel 6 órakor lesz a Bajai úti körforgalomnál. A cél, hogy Spanyolországból áthajózzanak Afrikába, majd egy rövid, 100-150 kilométeres kör után indulnak vissza. Az optimista tervek szerint egy hónap, a kevésbé derűlátó becslés szerint 50 nap alatt teszik majd meg az oda-vissza több mint 3000 kilométeres távot.

Fotó: Török János

Aki még a nagy kaland előtt szeretne találkozni Gáborral és Zsolttal, valamint a legendás világjáró Babettákkal, az megteheti április 13–14-én a Dél-alföldi babettás találkozón, Szatymazon.



Egy poén a sok közül



– Motorral mentek?

– Nem, Babettával.

A szocialista járműgyártás csúcsa



A PS- és Jawa-gyárak kezdték meg a Babetta sorozatgyártását 1971-ben. Egy új márkanevet nem volt egyszerű feladat kitalálni. Ebben az időben került a csehszlovák slágerlisták élére a „Babetta sla do sveta” című dal, amelynek magyar jelentése „Babetta világ körüli utazása”. A keleti oldalon korábban soha nem látott sikerszéria kezdődött, Németországban is több mint 18 ezer darabot adtak el belőle, sőt 1974-ben még tervezési díjat is kapott. 1997 végén a gyár kapui bezárultak, és ezzel a moped története végleg lezárult.