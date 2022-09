Pénzügyi tanácsadás a gyakorlatban

Mint azt már fentebb is említettük, a pénzügyi tanácsadásokra nem csupán a vagyonos befektetőknek lehet szüksége. Az átlagember mindennapi életében is igencsak komoly segítséget jelenthet ugyanis egy megfelelő pénzügyi szakember a saját anyagi dolgainak intézésében. Legyen szó hitelekről, biztosításokról vagy különféle előtakarékossági megoldásokról, sosem árt kikérnünk egy független, megbízható szakember segítségét, mielőtt bármelyikbe belevetnénk magunkat. Az efféle pénzügyi szakemberek a tanácsadások alkalmával felmérik a saját körülményeink és igényeink alapján, hogy mely konstrukciók lehetnek számunkra a legideálisabbak, ha befektetni szeretnénk, hitelt felvenni, biztosítást kötni vagy épp valamilyen előtakarékossági számlát nyitni. Ezek mind olyan dolgok, amelyek az átlagember életében is rendkívüli fontossággal bírnak, éppen ezért nem érdemes pusztán a saját spekulációink alapján dönteni. A pénzügyek világában ugyanis cseppet sem lehet könnyű eligazodni a laikusok számára – sokan akik saját kútfőből döntenek, pedig pontosan ezért választanak a szükségleteiknek nem megfelelő konstrukciókat. Ez akaratlan is azt eredményezheti, hogy az adott biztosítás vagy hitel végül kedvezőtlen és fenntarthatatlan lesz számunkra. Utóbbi esetében pedig komolyan pénzügyi problémákkal is szembesülhetünk, ha az adott hitelt nem vagyunk képesek rendszeresen fizetni. A hitelek példájánál maradva pedig számtalan olyan részlet felmerülhet egy-egy konstrukció kapcsán, ami felett laikusként elsiklik az ember – ez viszont a pénzügyek más területén is ugyanúgy igaz, hiszen rengeteg különféle tényezővel kell számolnunk. A Grantis oldalán pedig még több hasznos információt olvashatsz arról, hogy miből áll egy pénzügyi tanácsadás.

Hogyan válasszunk pénzügyi tanácsadót?

A fentiek alapján már magunk is rájöhettünk, hogy a pénzügyi tanácsadások rendkívüli jelentőséggel bírnak az átlagember életében is. Magától értődően a következő kérdés tehát, hogy hogyan találjuk meg a számunkra megfelelő pénzügyi tanácsadót? Nos, bár sok pénzintézet tanácsadói kínálnak szakértői segítséget, a legjobb mégis, ha egy független szakembert bízunk meg. Tehát egy olyan tanácsadót, amely elfogulatlanul képes összehasonlítani a különféle bankok vagy biztosítók nyújtotta lehetőségeket – majd pedig ezekből valóban a számunkra legjobb konstrukciókat választja ki. Ma már számtalan független tanácsadót fellelhetünk az interneten, azonban feltétlen érdemes utánuk néznünk. Kiemelten fontos, hogy mindig olyan tanácsadót keressünk, aki ténylegesen elismert a pénzügyek világában – így valóban képes megfelelő segítséget nyújtani számunkra. Éppen ezért érdemes utánanéznünk az adott tanácsadással foglalkozó cég munkásságának, valamint a vele kapcsolatos magánszemélyek és cégek véleményének. Ha például valamely tanácsadót vagy tanácsadó céget több elismert médium is felkérte szakértőnek egy-egy újságcikk kapcsán, akkor az valószínűleg tényleg érti a dolgát.

Pénzügyi tanácsadás és a fiatal generációk

Az írásunkban már említett általános pénzügyeken kívül a fiatal vállalkozók számára is kifejezetten fontos lehet egy megfelelő tanácsadó felkeresése. Bár a legtöbb könyvelő nyilván készségesen segít számukra a vállalkozáshoz tartozó adóügyletek lebonyolításában, azonban a különféle üzleti biztosítások világában már kevesebb segítségre számíthatunk tőlük. Már pedig ha saját üzletünk van, netalántán alkalmazottaink is, akkor nem árt alaposan körbejárnunk a témát. A különféle biztosítási konstrukciók ugyanis nem feltétlen fizetnek minden eshetőségre, ha az üzletünket valamilyen kár éri vagy az alkalmazottaink megsérülnek. Ez viszont hamar vakvágányra terelheti a karrierjét azon fiatal vállalkozóknak, akiket ilyesfajta szerencsétlenségek érnek. Egy másik egyre felkapottabb trend pedig a fiatalok körében a különféle digitális valutákkal történő kereskedés, amely passzív jövedelemforrásként szintén kifizetődő lehet. Azonban ahogyan azt már korábban említettük, bármilyen befektetésbe is kezdjünk, mindenképp érdemes ehhez szaksegítséget igénybe vennünk, ha nem akarunk nagyot bukni. Így tehát a fiatal generációk esetében, akiknél már a szabad piaci verseny és az egyéni szuverenitás áll a fókuszban, egyre nagyobb relevanciája van a különféle pénzügyi tanácsadásoknak. Míg az idősebb generációknál az adott társadalmi struktúra miatt kevésbé volt jellemző efféle megkötöttségektől mentes életforma, mint a karrier csúcsa – addig az új generációknál már egyre inkább ez a jellemző.

Konklúzió

A pénzügyi tanácsadások tehát a különféle sztereotípiákkal ellentétben nem csupán a vagyonos emberek életében töltenek be fontos szerepet. Az átlag jövedelemmel rendelkezők számára is rendkívül fontos, hogy tudatosan kezeljék pénzügyeiket – másképp igen kellemetlen következményekkel kell majd szembenézniük. A pénzügyek világában azonban egyáltalán nem lehet könnyű kiigazodni a laikusok számára. Ezért tehát fontos, hogy mielőtt bármilyen befektetésbe, hitelvállalásba vagy biztosítás kötésébe belevágnánk, behatóan ismerjük a részleteket, és ezek alapján hozzunk tudatos döntést. A pénzügyi tanácsadók pontosan ebben segítenek számunkra, így nem esünk majd áldozatául az „apró betűs részleteknek” vagy a bonyolult megfogalmazásban tálalt kedvezőtlen feltételeknek. Azonban minden esetben fontos, hogy független szakértőt bízzunk meg a tanácsadással – olyan tanácsadót, aki elfogulatlanul képes összehasonlítani a különféle pénzintézetek ajánlatait, majd pedig ezek közül valóban a számunkra legmegfelelőbb konstrukciókat ajánlja fel. Valóban érdemes félretennünk a különféle előítéleteinket a témával kapcsolatosan, hiszen sok esetben akár ingyenes tanácsadásra is lehetőségünk nyílik egy-egy ezzel foglalkozó cég jóvoltából.