Egyelőre csak jogi személyeknek értékesítheti a Magyar Vöröskereszt Csongrád-Csanád Vármegyei Szervezete az ambrózfalvi üzemében előállított termékeket. Sasvári Krisztina vármegyei igazgató elmondta, a Borsod vármegyei társszervezetük viszont magánszemélyeknek is eladhat, illetve kézművesvásárokon is megjelenhet a portékáival. Ezért február 15-én megállapodást kötnek, hogy még szélesebb körben elérhetőek legyenek az ambrózfalvi lekvárok, fűszerek és más termékek. Sasvári Krisztina elárulta, az ambrózfalvi üzemben öt megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztatnak. Saját kertjükben termelik meg a feldolgozott zöldségek jelentős részét és ami még szükséges, azt megpróbálják helyben beszerezni, ezzel is támogatva az ambrózfalvi, illetve környékbéli gazdálkodókat.