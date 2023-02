Nagyérnek hamarosan vásárcsarnoka lesz. Jelenleg nincs piac a településen, viszont igény, ahogy mondani szokás, lenne rá.

Az önkormányzatnak a művelődési ház és a játszótér közötti területen volt egy használaton kívüli épülete. Ebből alakítják ki a 140 négyzetméteres vásárcsarnokot. Az épület egy részét elbontották, a ház új tetőt kapott. A vásártér mellett hűtőkamrát és kiszolgáló helyiségeket is létesítenek.

Árusok rendszeresen járnak Nagyérre, a településvezetés viszont nem szeretné, ha a művelődési ház lenne a vásárok helyszíne. Így jött az ötlet, hogy alakítsanak ki egy olyan többfunkciós épületet, ami vásárokra, rendszeres heti piacokra is alkalmas. Ezzel a helyi termelőknek is lehetőséget kínálnak, hogy a háznál megtermelt plusz termékeiket értékesíthessék és bevételhez jussanak. A rendszeres piaccal a vándorárusokat is kiszűrnék. A cél az, hogy ne érje hátrány a nagyérieket. Ha például valaki ruhát vesz egy árustól és nem jó a méret, a következő piacon kicserélhesse, vagy bármi más miatt lehessen reklamálni az eladónál.

A vásárcsarnok több funkciós lesz, önkormányzati és családi rendezvényekre is alkalmas. Sőt, akár disznófeldolgozásra is ki lehet majd bérelni.

– A munka szépen halad. Jelenleg a villanyt és a vizet szereli be a kivitelező. A tető elkészült, a szigetelés is, belülről pedig az álmennyezet is – tudtuk meg Lőrincz Tibortól, Nagyér polgármesterétől. A tervek szerint őszre készül el a nagyéri vásárcsarnok.