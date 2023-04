Tavaly december közepén zárt be a Takarékbank Zrt. algyői fiókja, a pénzintézet azt javasolta az algyőieknek, hogy intézzék pénzügyeiket gyorsan, sorban állás nélkül a Takarék Netbank felületén. Ahogy megírtuk, közösségi oldalán adott hangot felháborodásának Molnár Áron polgármester. Érthetetlennek és elfogadhatatlannak tartotta a bezárást, a legnagyobb veszteségnek a bankautomata megszüntetését nevezte akkor. A döntés kapcsán azt hangsúlyozta, hogy a bankautomata üzemeltetése nem önkormányzati feladat, de azon dolgoznak, hogy elérhető legyen a nagyközségben ez a fajta kényelmi szolgáltatás.

A képviselő-testület ülésén is téma volt többször is ATM hiánya. Tavaly novemberben arról beszélt Molnár Áron, hogy a bezárást el kell fogadniuk, hiszen egy piaci szereplő döntéséről van szó, arra nincs ráhatása egy önkormányzatnak. A bankfiók bezárásánál több embert érintett, hogy a bank­automatát is vitte a pénzintézet. Ezzel kapcsolatban arról tájékoztatott, hogy a Takarékbank mellett az önkormányzat számla­vezető pénzintézetét is felkeresték, szerették volna elérni, hogy ATM-et telepítsenek a nagyközségbe. Azt a választ kapta azonban a nagyközség első embere, hogy ezért a lehetőségért egyetlen pénzintézet sem kapkod majd, hiszen a bankautomaták üzemeltetése veszteséges, tehát a telepítési és a fenntartási költségekhez is hozzájárulást várnak el a bankok.

Később a K&H felkereste a települést, 25 új ügyfélhez kötötték az ATM létesítését. Erre toborzókampány is volt, ám a márciusi testületi ülésen elhangzott, egyelőre nem jött össze elegendő új ügyfél. Jó hír viszont, hogy Raiffeisen is bejelentkezett időközben, olyannyira, hogy már telepítik is az algyői Faluháznál az új bank­automatát. Erről a Gyevikult Nkft. számolt be Facebook-oldalán.

A lakosság a tervek szerint április 11-étől használhatja az ATM-et, amely természetesen a nap 24 órájában elérhető. A berendezés kifizetőautomata, ám lehetséges, hogy a későbbiekben átalakítják, hogy befizetésekre is használható legyen.