A Magyar Falu program részeként a három községben régóta rossz állapotban lévő utak burkolatait újítják meg, a munka most indul. A Magyar Közút aszfaltozási munkálatokat végez Nagylaknál az elkerülőhöz vezető úton 2125, a földeáki bekötőútnál 3570, Maroslelén pedig 2180 méteren. Az előkészítő munkálatok, a burkolatmarások, lokális javítások és aknafedlapok szintbeemelése már a múlt héten elkezdődött. A munka 2023 október közepére fejeződhet be. A három projekt során több mint 7000 tonna aszfaltot dolgoznak be.