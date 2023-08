Az értékesítés kezdete óta augusztus elejéig országosan már több mint 1,3 millió vármegye- és országbérletet váltottak. Csongrád-Csanád vármegyére szűkítve, az ide érvényes vármegyebérletből 41 ezer kelt el ezidáig, és ezen belül csaknem 16 ezer kedvezményes bérlet fogyott. Szegeden és a vármegyében a Csongrád-Csanád vármegyebérletből, illetve az országbérletből mintegy 15-20 ezer körül vásárolhatnak havonta azok, akik Szegeden belül is rendszeresen utaznak, így mostantól akár ennyi utasnak is egyszerűbbé válhat a bérletváltás és az utazás.

Az új kombináltbérlet a Szegeden vagy térségében élő dolgozók vagy tanulók számára amellett, hogy a vásárlást egyszerűbbé, gyorsabbá teszi, az igénybevétel során is előnyös, mert nem kell két bérletet magukkal vinni.

A Csongrád-Csanád vármegyebérlet és az SZKT helyi bérlet kombinált díjtermékként 18 200 forintba, ennek tanulói változata 6 175 forintba, az országbérlet SZKT helyi bérlettel kombinálva 27 650 forintba kerül, míg a kedvezményes országbérlet és az SZKT helyi tanulóbérlet együttes ára 7 120 forint.

A Szeged és Hódmezővásárhely térségében utazók számára nem ismeretlen a bérletkombináció fogalma, hiszen eddig is lehetett a TramTrain-járatokra, valamint az SZKT és a Volánbusz szegedi helyi járataira – a teljes Szeged-Hódmezővásárhely, valamint a Szeged-Algyő zónában – érvényes kombinált bérletet váltani.

Az új bérlettermékek a Csongrád-Csanád vármegyebérletre, valamint az országbérletre vonatkozó szabályok szerint vehetők igénybe a vonatokon, a helyközi Volánbusz-járatokon, a vasútvillamosokon, ezenkívül pedig az SZKT a szegedi helyi járatain, a buszokon, trolibuszokon és villamosokon is elfogadja. A vármegye- és országbérletek továbbra is a MÁV-START és a Volánbusz járatok teljes útvonalán érvényesek, beleértve a városi szakaszokat is.