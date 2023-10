Egyaránt csökkenő trendet mutat a fokhagyma termőterülete és termése is: az elmúlt öt évben 5,2–7,9 ezer tonna közötti mennyiséget takaríthattak be belőle Magyarországon – írja piaci jelentésében az Agrárközgazdasági Intézet (AKI). Tavaly 815 hektárról 5484 tonna fokhagymát takarítottak be, ez 2 százalékkal volt kevesebb mint az egy évvel korábbi, és a szakértők szerint 2023-ban tovább csökkent a fokhagyma termőterülete. Utóbbi egyébként 80 százalékban Csongrád-Csanád vármegyében található.

A csökkenő termés ellenére a fokhagyma-behozatal is visszaesett. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint idén január és július között az előző év azonos időszakához viszonyítva 47 százalékkal kevesebb, 822,2 tonna érkezett be a magyar piacra.

Jelentős mértékű, 70 százalékos volt a Spanyolországból származó fokhagyma behozatalának csökkenése, ahonnan 307 tonnát szállítottak hazánkba.

Törökországból 11 százalékkal kevesebb, 149,6 tonna jött be, ugyanakkor a holland import 70 százalékkal bővülve, 123,7 tonna volt. A magyar fokhagyma-export évi 400–680 tonnát tesz ki, ami főleg a szomszédos országokba irányul. Július végéig a kivitel is csökkent, az előző év azonos időszakához képest 31 százalékkal mérséklődő export 168 tonnára esett vissza.

A Budapesti Nagybani Piacon a fokhagyma idén szinte folyamatosan jelen volt a kínálatban.

A belföldi termesztésű, nagyméretű, 45 milliméternél nagyobb méretkategóriájú fokhagyma ára a 39. és a 42. hét között 1200 forint volt kilónként, ami megegyezett az előző év azonos időszakának átlagárával.

A Spanyolországból származó fokhagyma rövidebb ideig, májusban volt jelen a kínálatban az előző év azonos időszakához hasonlóan szintén 1200 forintos kilogrammonkénti áron.

Tavaly az Európai Unióban is visszaesett a fokhagyma-termelés, és az előző évinél 15 százalékkal kevesebb 401 ezer tonna termett. Az európai és világszinten egyaránt meghatározó fokhagymatermelő Spanyolországban 286 ezer tonnás volt tavaly a fokhagyma-termés, ez pedig 30 százalékos csökkenés az előző évihez képest.

A fokhagyma termőterülete tovább zsugorodott: az idei szezonban 15 százalékkal kisebb lett.

A legtöbb termelő régiót ugyanis aszály sújtotta, a termelési költségek 45 százalékkal emelkedtek, miközben növényegészségügyi problémák léptek fel, mindezek pedig a terméshozam 30-40 százalékos csökkenését eredményezhették egy átlagos szezonhoz képest.

Az Eurostat adatai szerint az unió belső piacán a legtöbb friss fokhagymát Spanyolország, valamint Hollandia értékesíti. Spanyolország 6 százalékkal (54,8 ezer tonna) kevesebb, míg Hollandia 4 százalékkal (20,8 ezer tonna) több fokhagymát szállított a közösség piacára 2023 első hét hónapjában összehasonlítva az előző év azonos periódusával.

Az idei év első hét hónapjában lényeges változás zajlott le az EU fokhagymapiacán: a harmadik országokat tekintve a közösség nettó exportőrről importőrré változott.

Az unió frissfokhagyma-behozatala 14 százalékkal, 40,2 ezer tonnára bővült július végéig. Ebben az időszakban Kínából 20 százalékkal több, 26,5 ezer tonna fokhagyma érkezett. Kína után Egyiptom a második legjelentősebb beszállító, ahonnan 1 százalékkal több, 8,5 ezer tonna fokhagymát importált az EU. Érdemes figyelembe venni, hogy Egyiptom – szemben Kínával vagy Argentínával – vámmentesen szállíthat fokhagymát az EU-ba. Argentínából 13 százalékkal nőtt a fokhagyma importja (3,4 ezer tonna) ugyanezen periódusban.

Az unió frissfokhagyma-kivitele ugyanebben az időszakban 7 százalékkal, 36,1 ezer tonnára esett vissza. A főbb célpiacok az Egyesült Királyság és az USA voltak, előbbi 2 százalékkal több, 10,8 ezer tonna, utóbbi pedig 10 százalékkal kevesebb, 9,3 ezer tonna fokhagymát vásárolt az unióból a jelzett időszakban.

