Köztéri hangszereket is telepítünk a Népkerti játszótérre. Lesz xilofon, marimba, tam-tam dob és csőharang is. Ezeket ütővel szólaltathatják majd meg a gyermekek, amik a hangszerhez lesznek erősítve, vagyis nem viheti el senki sem. A hangszerek nagyon szép hangon szólnak. Ezeket és a többi telepítendő játékot is QR-kóddal látjuk el, amit a szülők telefonnal olvashatnak be. Ezzel behoznak egy hangfájlt, ami egy-egy egyszerű dallamot játszik, vagy a dob esetében ritmust, amit a gyerekek maguk is megpróbálhatnak hallás után visszajátszani